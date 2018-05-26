5 причин, почему люди не идут в зал

Регулярные посещения тренажерного зала позитивно влияют не только на состояние здоровья, но и на качество жизни человека. Тренировки делают людей более бодрыми и выносливыми, улучшают самочувствие и настроение. Никто не сомневается в пользе спорта, но не каждый сможет заставить себя пойти в зал. Чаще всего люди не идут в зал по этим причинам.

Ощущение неловкости

Если человек никогда не занимался спортом, то мысли о тренировках на публике будут для него устрашающими. Так проявляется неуверенность в себе, она мешает людям меняться в лучшую сторону. Не все тренажерные залы представляют собой огромные помещения с большим количеством посетителей, занятия в небольших залах будут более уединенными и спокойными. Многие спортивные заведения предполагают классы для новичков, тренировка в окружении людей такого же уровня будет комфортной и не вызовет ощущения неполноценности.

Помните о том, что спорт — это путь для изменения себя к лучшему, в начале этого пути все делали ошибки, даже звезды спорта мирового уровня.

Опасения получить травму

Страх получить повреждение обычно возникает у тех, кто перенес травму в прошлом. Посещение тренажерного зала не предполагает высоких нагрузок. Регулярные тренировки делают людей более сильными и адаптированными к нагрузкам, то есть не способствуют повреждениям, а напротив, снижают риск получить травму. Если существует риск обострения последствий перенесенной в прошлом травмы, то нужно выбирать наиболее щадящие нагрузки, к примеру, йога, плавание или езда на велосипеде.

Неумение пользоваться тренажерами

Современные технологии и новые разработки открывают большие возможности перед профессионалами спорта, но ставят в тупик новичков. При первом посещении зала большинство тренажеров покажутся очень сложными, но среди них не встретится такого, который невозможно освоить. Для того, чтобы понять, как обращаться с тренажером, нужно найти руководство по его использованию в интернете или обратиться за помощью к дежурному тренеру, который присутствует в каждом зале.

Нежелание платить за посещения зала

Оплата абонемента в некоторых залах действительно выльется в крупную сумму, при этом существует и множество бюджетных спортивных заведений. Рассматривайте оплату посещений тренажерного зала, как инвестицию в свое здоровье. Посещая зал, вы имеете возможность экономить на медицинских услугах и приобретении лекарств.

Неспособность принять решение

Многие люди собираются идти в тренажерный зал, но постоянно откладывают первое посещение, так как не могут решиться. Тянуть время и придумывать причины, почему вы не можете пойти в зал, можно бесконечно, и это не правильный пути. Верным решением будет обретение мотивации через просмотр спортивных журналов, чтение увлекательных статей о спорте и здоровье, просмотр страничек спортсменов и сторонников здорового образа жизни в социальных сетях.

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