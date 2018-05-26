Консервированная вода: самые странные консервы в СССР

Согласно статистических данных советская консервная промышленность, являясь одной из наиболее мощных в мире, производила более 600 наименований различной консервированной продукции. Каждый, кто жил во времена СССР, наверняка, помнит бесконечные ряды рыбных консервов и трех литровые банки с овощным соком, заполнившие пустые полки магазины в конце 1980-х годов. В то же время в стране существовал необычный вид консервов, которые не шли в открытую продажу. Среди них больше всего поражала консервированная питьевая вода.

Вода: дефицитный продукт

Когда современный житель России видит на фотографии консервную банку с надписью «питьевая вода», его охватывает искреннее недоумение. Понятно, когда в наши дни по всему миру туристам продают консервированный воздух Парижа, Москвы или Сан-Франциско, или например пыль вулкана Везувий. Но, зачем советским гражданам была нужна консервированная питьевая вода, на первый взгляд совершенно не ясно. Впрочем, ответ на данный вопрос можно обнаружить на самой консервной банке весом 240 грамм со сроком годности два года, которых существовало несколько разновидностей. На одном из вариантов жестяной упаковки, можно увидеть инструкцию, из которой можно понять, когда и при каких обстоятельствах консервированную питьевую воду можно употреблять вовнутрь. Оказалось, что данная вода во времена СССР предназначалась для моряков судов, потерпевших бедствие в открытом море, являясь одним из элементов сухого пайка для спасательных шлюпок. При этом, оказавшись в лодке, морякам предлагалось использовать консервированную воду только в самом крайнем случае. По возможности, они должны были собирать для питья дождевую воду. И лишь в том случае, когда это не представлялось возможным сделать два небольших отверстия консервным ножом в банке и аккуратно с большой экономией употреблять консервированную питьевую воду до тех пор, пока не подойдет помощь. При этом на банке был указан предельный разброс температур от -35С до +66С, при котором консервированная вода была разрешена к употреблению. Готовили данный вид консервов особым образом. Родниковую воду кипятили, добавляли аскорбиновую кислоту и только затем закатывали в банки. Хранилась такая вода очень долго. Совершенно логично, что кроме моряков торгового и военного флотов СССР, консервированную питьевую воду также выдавали подводникам.

СССР: страна консервов

Самое интересное, что подобной консервированной воды кроме СССР не существовало больше ни в одной другой стране мира. Это не удивительно, Советский Союз фактически являлся одним большим военным лагерем. Во время же боевых действий, будь-то обычная война или ядерный конфликт основным видом питания населения и армии должны были стать консервы. Они долго хранятся, практически не подвержены воздействию отравляющих веществ, их не нужно готовить и удобно транспортировать. По данным статистики, уже к 1940-му году Советский Союз выпускал более 200 миллионов банок в год, являясь по количеству произведенных консервов абсолютным мировым рекордсменом. В стране производили 40 сортов мясных консервов, 55 — видов рыбных консервов, 38 наименований овощных консервов, 101 сорт фруктовых консервов и 22 вида консервированных соков. Причем, если в других странах мира консервировали, лишь отдельные виды продуктов, в СССР первыми на планете начали консервировать готовые блюда: котлеты, тефтели, гуляш, чахохбили, красную рыбу с фасолью, отварную осетрину, кашу с мясом и, конечно, незабываемый завтрак туриста. Уже в 1930-х годах в Советском Союзе появились в продаже детские консервы: овощное и фруктовое пюре. Такого изобилия и разнообразия всевозможных консервов высокого качества, как в СССР, нельзя было встретить больше ни в одной другой стране мира.