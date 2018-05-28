Финалисты конкурса на создание городского парка в Опалихе представили свои проекты

Три финалиста конкурса проектов по благоустройству территории заброшенного дома отдыха «Опалиха» в подмосковном Красногорске представили свои концепции на суд общественности, передает корреспондент « РИАМО в Красногорске».

КОНКУРС НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Конкурс был объявлен девелоперской группой «Сити-XXI век» в конце 2017 года. По решению жюри, в состав которого вошли ландшафтные дизайнеры, архитекторы, биологи и культурологи, в финал вышли проекты бюро «Илья Мочалов и партнеры», «Мегабудка» и «Архитектурное бюро Асадова».

«Конкурс вышел на стадию обсуждения работ финалистов конкурса и выбора лучшей концепции, в том числе по результатам общественного обсуждения и народного голосования», — сказал председатель общественной палаты городского округа Красногорск Владимир Тонкоев.

Он также отметил, что в Красногорске впервые столь детально обсуждается концепция благоустройства парковой территории.

«Все работы финалистов очень интересные. Я рада, что мы имеем возможность в открытом режиме обсудить их плюсы и минусы, чтобы творчески реализовать самую достойную», — отметила в свою очередь заместитель председателя жюри, архитектор Александра Воскресенская

АКЦЕНТ НА ПРИРОДУ И ИСТОРИЮ МЕСТА

Новый парк появится на месте бывшего дома отдыха «Опалиха» по адресу: Новая Московская улица, 49. Эту заброшенную территорию почти в 12 гектаров ждет новая жизнь. Собственник участка — компания «Сити-XXI век» — планирует провести комплексное благоустройство на площади более 9 гектаров, оставшиеся 2 гектара пойдут под новое жилье и социальную инфраструктуру.

Чтобы выбрать концепцию будущего парка, девелопер объявил открытый ландшафтно-архитектурный конкурс, в котором приняли участие признанные профессионалы отрасли.

«Для России это уникальное явление, когда компания начинает возведение жилого комплекса не со строительства домов, а с общественного обсуждения паркового пространства. В других странах это нормальная практика», — отметил член жюри конкурса, член Союза архитекторов России Александр Хомяков

Свои проекты финалисты презентовали не только членам жюри и общественной палаты городского округа Красногорск, но и местным жителям, которых волнует судьба территории в центре Опалихи.

Один из финалистов, руководитель компании «Илья Мочалов и партнеры» Илья Мочалов назвал свою концепцию «Воспоминания о будущем».

«Мы подготовили опорный план, исходя из исторических пластов: XVIII-XIX век, советский период. Наше вмешательство будет точечным, сравнимым с акупунктурой», — рассказал Мочалов.

По его словам, основные принципы концепции заключаются в использовании классических форм в современном прочтении и брендировании территории, для чего в качестве символа выбрали клен. В проекте Мочалова есть краеведческий музей.

ПО ОБРАЗУ РУССКИХ УСАДЕБ

Директор по развитию «Архитектурного бюро Асадова» Никита Асадов отметил, что при разработке своей концепции опирался на три ключевых момента, которые составляют ценность парка сегодня.

«Первое — природа. За счет того, что территория долгое время была закрыта, здесь появились краснокнижные растения. Второе — история места. Третий важный момент — впервые территория становится общественной. Впервые здесь смогут гулять все желающие», — пояснил Асадов.

Он рассказал, что в будущем парке предлагается создать круговой прогулочный маршрут, чтобы не нарушать существующую структуру деревьев вырубкой под симметричные дорожки. Архитектор также допускает появление в проекте павильона для встреч и мероприятий.

Архитектор «Мегабудки» Антон Горовой сообщил, что в рамках своей концепции компания предлагает установить в парке малые полупрозрачные архитектурные формы — как миражи, напоминающие о прошлом. На прудах, согласно проекту, будет устроена лодочная станция и винтовой мост в качестве прогулочной зоны.

«Мы не хотим делать новодел, а создаем памятник тому, что было утрачено», — уточнил Горовой.

ПОБЕДИТЕЛЯ ВЫБЕРУТ ЖИТЕЛИ

Александр Хомяков признался, что у него уже есть работа-фаворит.

«Мы видим две работы, которые сильнее, и одну, которая нам кажется недоделанной. Две работы сильные, практически равные и отличаются некоторыми деталями. Пусть общественность решает, что им больше нравится», — отметил Хомяков.

Жительница микрорайона Опалиха Мария поделилась своими впечатлениями от представленных архитекторами проектов.

«Очень рада, что у нас будет парк. Смотрю на проекты — красота! Мне нравится, что будет много света, тропинки, скамейки. Хорошо бы еще часовенку поставили», — отметила Мария.

Народное голосование за концепцию парка в Опалихе проходит до 30 мая. Уже 31 мая жюри вынесет свой вердикт. Для победы в конкурсе проект должен получить как одобрение жюри, так и максимальное количество народных голосов.

Посетить выставку проектов в ДК «Опалиха» (микрорайон Опалиха, улица Есенинская, 15) и отдать свой голос за понравившуюся концепцию будущего парка можно ежедневно с 16 до 20 часов. Посмотреть работы и проголосовать онлайн можно на сайте конкурса http://minipolis-konkurs.ru.