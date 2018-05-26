Конкурс на лучшую концепцию благоустройства парка в Опалихе завершится 30 мая

В Опалихе на частной территории появится первый городской парк. Каким он будет, решают жители вместе с профессиональными архитекторами. Конкурс на лучшую концепцию завершается презентацией финалистов ‐ это ведущие архитектурные и ландшафтные бюро.

11 гектаров заброшенной территории бывшего санатория «Опалиха» превратятся в новый квартал с обширной парковой зоной. Пока варианты благоустройства только на бумаге, но уже скоро один из них станет реальностью. Именно с появления парка начнется реновация всей прилегающей территории. Девелоперская группа «Сити 21 век» проводит конкурс на лучший проект. Впервые жители — активные участники процесса, к их мнению прислушиваются.

«Для России это уникально, а в странах за границей с этого начинают. То есть дают задачи планировщикам, потом ландшафтным дизайнерам, потом уже инвесторы смотрят — что тут можно сделать», — отметил Александр Хомяков , профессор МАРХИ, член жюри.

Источник фото: телеканал «360»

Один из трех финалистов — Илья Мочалов — предлагает построить парк образца 18 века, но с учетом современных реалий. Можно будет гулять по зеленым лабиринтам и любоваться ротондой посреди пруда.

В концепции бюро Асадова главное — воссоздать и сохранить природный ландшафт. Дополнят парк искусственные пруды.

«Ведем работу с профессионалами, которые занимаются, в том числе, исследованиями по сохранности деревьев. Мы при этом понимаем, что есть болезни у деревьев, часть из них должна подвергнуться санитарной вырубке ради того, чтобы спасти оставшиеся», — сообщил Никита Асадов, ландшафтный дизайнер.

Сейчас территория нуждается в благоустройстве, деревья падают, поэтому гулять без каски опасно. В планах собственника, девелоперской группы «Сити 21 век», создать здесь настоящий центр общественной жизни с природным ландшафтом, невысокими домами и социальной инфраструктурой. Ключевое место займет парк, который жители выбирают самостоятельно. Проект рождается в открытом диалоге — опытом социального девелопмента Красногорск может гордиться.

Местные жители следят за проектом с самого начала, активно голосуют и предлагают свои идеи. Собственник обещает сделать парк общественным и передать городу. Выбирать победителя конкурса, который получит право воплотить свои идеи в жизнь, будут до 30 мая.