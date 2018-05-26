Некоторые звезды так устают от внимания, что предпочитают игнорировать своих поклонников. Но этот парень не такой.
«Я не звезда. Звезда — это шар раскаленного газа», — говорил о себе Элайджа Вуд. В это охотно веришь, глядя, как простецки и весело ведет себя с многочисленными фанатами вечно юный актер. С немалой долей самоиронии всеми любимый хоббит фотографируется с поклонниками и часто готов подыграть им, чтобы селфи получилось действительно эпичным.
Источник: BoredPanda
Фанат попросил актера сделать вид, что он очень боится.
Элайджа счастлив.
И бонусом… Элайджа Вуд получает автограф от турецкой певицы Сельды Багджан.