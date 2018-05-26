Этот парень не пошлет вас в Мордор: Элайджа Вуд — мастер душевных селфи с фанатами

Некоторые звезды так устают от внимания, что предпочитают игнорировать своих поклонников. Но этот парень не такой.

«Я не звезда. Звезда — это шар раскаленного газа», — говорил о себе Элайджа Вуд . В это охотно веришь, глядя, как простецки и весело ведет себя с многочисленными фанатами вечно юный актер. С немалой долей самоиронии всеми любимый хоббит фотографируется с поклонниками и часто готов подыграть им, чтобы селфи получилось действительно эпичным.

Источник: BoredPanda

Фанат попросил актера сделать вид, что он очень боится.

Элайджа счастлив.

И бонусом… Элайджа Вуд получает автограф от турецкой певицы Сельды Багджан.