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Этот парень не пошлет вас в Мордор: Элайджа Вуд — мастер душевных селфи с фанатами
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Этот парень не пошлет вас в Мордор: Элайджа Вуд — мастер душевных селфи с фанатами 

Bigpicture.ru 42 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Некоторые звезды так устают от внимания, что предпочитают игнорировать своих поклонников. Но этот парень не такой.
«Я не звезда. Звезда — это шар раскаленного газа», — говорил о себе Элайджа Вуд. В это охотно веришь, глядя, как простецки и весело ведет себя с многочисленными фанатами вечно юный актер. С немалой долей самоиронии всеми любимый хоббит фотографируется с поклонниками и часто готов подыграть им, чтобы селфи получилось действительно эпичным.
Источник: BoredPanda
Фанат попросил актера сделать вид, что он очень боится.
Элайджа счастлив.
И бонусом… Элайджа Вуд получает автограф от турецкой певицы Сельды Багджан.
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