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Кейт Миддлтон поймали у ночного клуба
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Кейт Миддлтон поймали у ночного клуба 

News.ru 1 час назад
Герцог Кембрижский Уильям, его брат Гарри вместе с супругой Кейт Миддлтон в 2007 году отдыхали в одном из ночных клубов Лондона. Тогда фотограф Макс Баттерворт поймал их в тот момент, когда они вышли из заведения и сели в автомобиль. Теперь он решил обнародовать скандальные снимки членов королевской семьи.
Известно, что фотография была сделана в третьем часу ночи возле одного из престижных заведений британской столицы. Отмечается, что девушка вышла первой, а вслед за ней появились Уильям и Гарри, причём первый практически спал на ходу.
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