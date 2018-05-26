Кейт Миддлтон поймали у ночного клуба

Герцог Кембрижский Уильям, его брат Гарри вместе с супругой Кейт Миддлтон в 2007 году отдыхали в одном из ночных клубов Лондона. Тогда фотограф Макс Баттерворт поймал их в тот момент, когда они вышли из заведения и сели в автомобиль. Теперь он решил обнародовать скандальные снимки членов королевской семьи.

Известно, что фотография была сделана в третьем часу ночи возле одного из престижных заведений британской столицы. Отмечается, что девушка вышла первой, а вслед за ней появились Уильям и Гарри, причём первый практически спал на ходу.