В Европе возрождают профессию чистильщика обуви

В Брюсселе в субботу, 26 мая, прошел первый европейский конкурс чистильщиков обуви. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бельгийские СМИ, в течение дня почти десять человек из разных стран Европы бесплатно чистили обувь в исторической галерее Святого Хуберта — одном из наиболее оживленных мест бельгийской столицы.

Конкурс судило жюри, в которое вошли специалисты в обувной отрасли. Победителям вручили три «Золотые щетки» и по 500 евро в номинациях «за лучшую технику», «за лучшее обслуживание клиентов» и «лучшему предпринимателю».

В рамках конкурса была организована лотерея, где можно было выиграть предметы ухода за обувью.

По словам организатора конкурса и председателя ассоциации European Shoe Shine Марчелло Фараджи, конкурс был организован, чтобы представить «новый имидж чистильщика — представителя профессии, которая возрождается».

Решено проводить такой конкурс ежегодно 26 мая (этот день чистильщики обуви объявили своим профессиональным праздником) в разных странах Европы.