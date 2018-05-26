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В Европе возрождают профессию чистильщика обуви
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В Европе возрождают профессию чистильщика обуви 

Вести.Ru 1 час назад
В Брюсселе в субботу, 26 мая, прошел первый европейский конкурс чистильщиков обуви. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бельгийские СМИ, в течение дня почти десять человек из разных стран Европы бесплатно чистили обувь в исторической галерее Святого Хуберта — одном из наиболее оживленных мест бельгийской столицы.
Конкурс судило жюри, в которое вошли специалисты в обувной отрасли. Победителям вручили три «Золотые щетки» и по 500 евро в номинациях «за лучшую технику», «за лучшее обслуживание клиентов» и «лучшему предпринимателю».
В рамках конкурса была организована лотерея, где можно было выиграть предметы ухода за обувью.
По словам организатора конкурса и председателя ассоциации European Shoe Shine Марчелло Фараджи, конкурс был организован, чтобы представить «новый имидж чистильщика — представителя профессии, которая возрождается».
Решено проводить такой конкурс ежегодно 26 мая (этот день чистильщики обуви объявили своим профессиональным праздником) в разных странах Европы.
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