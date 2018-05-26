Пенсионерка забеременела и может побить рекорд Гиннесса

Жительница мексиканского города Масатлан 70‐летняя Мария де ла Луз шокировала местных жителей признанием в том, что скоро станет матерью. Пожилая женщина находится на шестом месяце беременности. Об этом сообщило издание The Sun.

В качестве доказательства своего положения беременная женщина показала снимок УЗИ и заявила, что ожидает девочку.

Мария де ла Луз в своем возрасте предпочитает вести активный образ жизни, а теперь, помимо материнства, она имеет все шансы обрести всемирную славу.

Дело в том, что Мария де ла Луз захотела попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая старородящая женщина. Для этого пенсионерке необходимо задокументировать свою беременность. О том, кто является отцом ребенка, Мария не рассказывает.

Этот ребенок станет для женщины уже восьмым. В ближайшее время у пенсионерки пройдет встреча с гинекологом, и, скорее всего, рожать ей придется с помощью кесарева сечения из-за возраста.

Мария де ла Луз может побить рекорд предыдущей матери — испанки Марии Дель Кармен Боусада де Лара, которая в 2006 году в возрасте 66 лет родила мальчиков-близнецов. Для этого женщина воспользовалась услугами искусственного оплодотворения, ради чего соврала про свой истинный возраст.

Бразильянка, проживающая на острове Фернанду‐ди‐Норонья родила ребенка, нарушив закон, который запрещает роды. Таким образом новорожденный стал первым младенцем, который появился на свет на острове за последние 12 лет. Примечательно, что о своей беременности женщина узнала лишь во время родов. По ее словам, тесты на беременность, которые она делала, не показали положительного результата.