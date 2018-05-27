Острые ощущения. Кто и зачем стоит на гвоздях в 7 утра на Арбате

Часто ли вам удавалось проснуться в шесть утра, чтобы заставить себя сделать зарядку или позаниматься йогой? Верю, что один из десяти в ответ кивнул головой. А ведь в Москве есть целые группы любителей, которые не только просыпаются раньше всего города, но ежедневно приходят на Арбат и совершают почти магическое действие — стоят босыми стопами на гвоздях.

Корреспондент портала Москва 24 поговорил с инициатором этого необычного движения и выяснил, насколько это полезно и зачем люди это делают.

— В мире существует множество экзотических и необычных практик. Почему в вашем случае — именно гвозди?

— Однажды я пошел на занятие по экстатической йоге. Там перед началом увидел людей, которые стояли на гвоздях, мне стало интересно. Особо шокирующий эффект произвела одна женщина, весившая килограмм 120. Несмотря на свои объемы, она с легкостью встала на гвозди и минуты через 3 просто растеклась в удовольствии. Я подумал: «Здорово! Надо тоже попробовать».

Встал на гвозди и слетел уже через 10 секунд. Первые ощущения — ужасно и невероятно больно! Но для меня это был вызов, хотелось понять, как это происходит. Если люди стоят — значит, я тоже смогу. Интуитивно сразу почувствовал, что нужно преодолеть некую ментальную границу и какие-то условности, нарушить тождество тела и разума. Гвозди — это невероятно честно, это серьезная работа с эго. Начинал со стула: садился, ставил ноги на доску перед собой и усаживал на колени красивую девушку — отличная мотивация!

— Как появилась группа на Арбате? Сложно ли было организовать столько человек?

— Специально людей к этому занятию я не привлекал. Но есть у меня есть такое свойство: когда что-то в кайф, начинаю рассказывать об этом всем вокруг. Неважно — будь то новый фильм или хороший спектакль. Про гвозди невозможно было молчать: когда видишь, как мир человека переворачивается, едва он прикоснется к простому инструменту, хочется поделиться этим со всеми. Так народ стал потихоньку интересоваться, пробовать.

За два года моей практики уже более 300 человек ощутили вкус гвоздей под ногами, а около 50 даже приобрели собственные доски. Люди все разные, реакции тоже разные: но у каждого происходит момент осознания, что это возможно. Кто-то начинает с 10 секунд, кто-то сразу минут по 20 стоит. За несколько месяцев люди достигают результата в целый час. Один наш парень Никита в какой-то период перестал чувствовать гвозди. Мы ему придумали утяжеление в 60 кг в виде девушки на плечах — выстоял полчаса, потом снова ощутил ноги.

— А как стояние на гвоздях влияет на человека?

— Главное изменение — люди становятся живыми! Они начинают чувствовать жизнь, получать от нее удовольствие. Испытывают радость от простых вещей, появляется блеск в глазах, еда становится вкусней. В Питере даже праздник устроили, когда 60 человек вместе стояли на гвоздях и радовались — мы тоже хотим устроить такой флэшмоб на Арбате.

Это не эзотерика, здесь много практической стороны вопроса. Это жить помогает, оперативно решать какие-то вопросы, не поддаваться давлению внешних обстоятельств. Если уж ты стоишь на гвоздях, то все остальные жизненные ситуации — пыль, мелочь.

— А есть ли какой-то лечебный эффект от таких процедур?

— Для меня самый важный момент стояния на гвоздях — это чистое состояние здесь и сейчас, его ни с чем не перепутаешь. Но помимо этого, есть такая вещь, как массаж стоп. ведь на них, как известно, находится проекция всех внутренних органов. Кровоток начинает пульсировать: чувствуешь, как кровь идет по телу и попадает в уголки, в которые она вообще раньше не заходила. Лимфа начинает активно двигаться, хотя обычно заставить ее это сделать могут только физические упражнения.

Доска с гвоздями на индийском звучит как «садху» — внутренний огонь. Когда он в тебе разгорается, то сжигает все ненужное. Следом приходит момент осознанности: стопы становятся чувствительными, начинаешь ощущать свое тело, каждый шаг. Обычно ведь как: мы чувствуем тело лишь когда у него что-то болит. А тут, наоборот — тебя начинает распирать от положительных эмоций.

Зачем стоять на гвоздях? Но это мнение, можно сказать, профессиональное. Видно, что для Романа стояние на гвоздях стало практически делом жизни. Мы решили поговорить с адептами его движения и узнать у москвичей, почему они решили стоять на гвоздях и что каждый находит в этом занятии лично для себя.

Директор аптеки Светлана рассказала, что сначала заказала доску для друга, но потом решила сама опробовать подарок. «Мне было интересно посмотреть, как я реагирую на боль и что вообще будет происходить. Я поняла, что через какой-то промежуток времени можно пройти эту боль и тогда наступает самое интересное — ты будто погружаешься в нирвану! Ум сразу успокаивается, легче принимаются решения — понимаешь, куда двигаться, как поступить. Мой рекорд — 1 час 20 минут», — поделилась женщина.

Консультант по правильному питанию и мастер шиацу Андрей стоит на гвоздях уже два года. Его уровень позволяет заниматься с различными вариациями: отжиматься на гвоздях, стоять с утяжелением. " Как-то взял в руки гири по 32 килограмма каждая. Оказалось даже легче стоять: тебя будто придавливает, и меньше шансов «слиться». Ощущение, что в проекции стопы включаются какие-то рецепторы. И когда сходишь с доски, кажется, что не идешь, а плывешь по земле!", — с восхищением замечает он.

Интернет-маркетолог Вика в первый сеанс простояла не больше тридцати секунд, после чего спрыгнула от резкой боли в ногах. Тем не менее, она решила продолжить занятия и приобрести собственную доску. Ее увлек новый необычный опыт. «Благодаря этому можно стать более устойчивым. И, конечно, адреналин! Я бы сравнила ощущение от гвоздей с прыжком с парашюта», — призналась Вика.

А что врачи? Положительный эффект от стояния на гвоздях признает и доказательная медицина. Заведующая неврологическим отделением, руководитель центра боли Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Ольга Штанг пояснила, что таким образом вызывается болевой синдром, в ответ на который организм активирует все системы: нервную, гуморальную, иммунную и другие.

Это мягкие игольчатые коврики, которые используются в домашних условиях и реабилитационных центрах. Они направлены на раздражение биологически активных точек стоп, в проекции которых находятся все органы системы. Могут использоваться также в виде валиков для шеи и поясницы.

Эффект получается одинаковый, а именно — местное воздействие на рецепторы кожи, благодаря чему передается информация всему организму, подчеркивает Штанг. Однако следует помнить, что применять такой метод можно только при целостности кожных покровов и психологически без грубого фанатизма. Не нужно рассматривать это как панацею и заменять им жизненно-необходимые лекарства. Гвоздестояние будет полезно как общеукрепляющее, профилактическое и реабилитационное дополнение.

Наталья Лоскутникова