Смотри, как Анна Цуканова-Котт отпраздновала Baby Shower 

Кто: Анна Цуканова-Котт, Анна Хилькевич, Катерина Шпица, Егор Корешков, Рената Пиотровски, Агата Муцениеце, Евгения Линович и многие другие.
Что: Baby Shower Анны Цукановой-Котт.
Где: Отель St. Regis, Москва.
Когда: 26.05.2018.
Люди говорят: Актриса Анна Цуканова-Котт собрала друзей на Baby Shower в отеле St. Regis в честь скорого рождения их с режиссером Александром Коттом дочери. Анна ждет девочку, и поэтому весь зал был украшен в розовых тонах: шарики, сладости, и даже наряды гостей были одного цвета. Почти весь день Цуканова-Котт вместе со своими друзьями и их детьми веселилась, фотографировалась, снимала забавные видео и угощалась десертами. Напомним, у Анны и ее супруга Александра Котта уже есть ребенок — сын Миша.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smotri-kak-anna-tsukanova-kott-otprazdnovala-baby-shower/