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Лунный посевной календарь на 27 мая 2018 года
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Лунный посевной календарь на 27 мая 2018 года 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
13 лунный день, растущая Луна в Скорпионе.
Знак Скорпиона
Благоприятное время для замачивания семян, посевов и посадок растений на урожай как для летнего потребления, так и на хранение.
Очень удачный день для уничтожения сорняков, будь то обычная прополка или один из иных способов борьбы с ними: дачники делятся опытом противостояния особо настырным видам — пырею, вьюну, борщевику. Сполотую траву можно пустить на приготовление питательных травяных настоев (но не всю подряд, есть исключения), заложить в компост, использовать в качестве мульчи. Если вы устали от бесконечных прополок, купите садовый измельчитель — (мульчирование заметно сократит количество нежелательной растительности на грядках), а мастеровитые дачники могут сделать его своими руками. Сорняки всегда заселяют свободную землю, поэтому старайтесь засевать междурядья сидератами или быстрорастущими зеленными культурами.
Растительных отходов становится все больше, поэтому стоит задуматься о сооружении компостного ящика. Способов приготовления компоста множество, у каждого дачника есть свой проверенный метод. Выбирайте любой, главное требование к удобрению — чтобы оно было полезно и растениям, и почве. При любом способе изготовления этих компонентов в компосте быть не должно.
Не пропустите удачное время для заготовки лекарственного сырья, готовьте из сезонной зелени целебные блюда и напитки.
Сушите и замораживайте на зиму зелень, варите весеннее варенье.
Нежелательны пересадки, размножение корневищных (делением), луковичных и клубнелуковичных. Не рекомендована обрезка (любые виды).
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