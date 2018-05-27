Юлия Рыбакова: песочные часы комплексуют при виде меня

У всех знаменитостей свои достоинства, за которые их любят или ненавидят миллионы пользователей сети. Если балерина Волочкова считает своей «фишкой» откровенные шпагаты, то пышнотелая модель Юлия Рыбакова акцентирует внимание на полноте — она вовсе не считает свои килограммы лишними, напротив, уверена, что они ее только красят. Но подписчики считают, что женщина переусердствовала в желании похвастаться внушительными объемами.

Юлия Рыбакова является одной из самых известных моделей формата plus-size, но, несмотря на признание в мире дизайнеров, которых вдохновляет ее фигура, в сети очень много людей, которые постоянно указывают женщине на необходимость сбросить несколько десятков килограммов. Знаменитость не скрывает своего раздражения от нападок посторонних: «Полнота бывает разная, степень ожирения тоже… Люди, которые пишут, что это плохо для здоровья, — вы ведь вряд ли искренне переживаете за мое здоровье — вы больше „критики“… Но для меня моя полнота стала не „уродством“, „позором“ или „самобичеванием“, а стала фишкой».

Рыбакова работает над усовершенствованием своих форм и уверена — в своем весе ей удалось добиться идеальных пропорций тела. Юлия подчеркнула, что «безумно гордится собой» и находит плюсы в любой ситуации: «Мои пропорции побольше, чем 90-60-90. Мои объемы 115-75-116. Давайте-ка посчитаем: между первым вариантом — 30 см разница, а в моем — 40, поэтому и смотрюсь я эффектно, песочные часы даже иногда комплексуют при виде меня».

Модель считает, что понятие нормы для всех разное, поскольку у каждого человека свой организм. Она не скрывает, что периодически посещает диетологов, которые рекомендуют ей сбросить 13 килограммов. Юлия уверена, что при правильном распорядке дня, активной нагрузке и оптимальному рациону питания она сможет похудеть всего за месяц, но это ни на что не повлияет: «Когда я решу скинуть вес, вы это увидите. Но от этого в моей жизни ничего не изменится, я как была счастливой, так и останусь, как любила себя, так и буду любить. Чего и вам всем желаю — оставаться собой и быть в комфортной для вас форме». Подписчики отреагировали на нескромные заявления Рыбаковой: «С нетерпением будем ждать!» «Молодая, ухоженная, энергичная, успешная, красивая, с роскошными формами… Юлия, у меня редко есть примеры для подражания, но вы — один из них». «Как добились таких пропорций? Фитнес? Хирургия? Имплантация?»

«Для меня вы слишком плотная, нужно худеть». «Нашли чем хвастаться — лишними килограммами». «Класс, красивая такая и очень яркая!» «А мне кажется, если бы кг 20 сбросили, казались бы моложе намного». «Никого не слушайте, все идеально!» Недавно Юлия Рыбакова шокировала заявлением о том, что мужчинам больше нравятся полные женщины. Как бы хвастливо не звучало подобное утверждение, красавица уверена в своей правоте. Ну а большая часть ее поклонников считает, что нельзя всех равнять под одну гребенку и у всех вкусы разные.