Эффективные способы лечения флюса десен

Многие знают, что флюс на десне очень неприятное явление, которое не всегда поддается быстрому лечению в домашних условиях. Заболевание может быть как у взрослого человека, так и у ребенка.

Флюс говорит об имеющемся воспалении и поражении близлежащих тканей воспалительными процессами при зубных болезнях. При этом происходит нарыв надкостницы.

Симптомы заболевания

Симптомами этой проблемы являются:

сильная боль;

воспаленные десны;

распухшее образование.

yandex_ad_1 При отсутствии медицинских мер образование способно распространиться на всю нижнюю часть, начиная от области ушей.

Предотвратить эти явления можно при получении квалифицированной врачебной консультации. Доктор пропишет пациенту ряд антибиотиков и противовоспалительных препаратов. В случаях достижения распухшей области большого размера, гной удаляется посредством вмешательства хирурга.

Флюс может возникнуть при развитии острых кариозных поражений. Образование гнойных очагов происходит в области зубного корня, из-за чего болевые ощущения имеют пульсирующий характер.

Протекание заболевания в острой форме сопровождается отеками слизистой и близлежащих тканевых образований около проблемного зуба.

Использование антибиотиков при флюсе

Применять антибиотические препараты необходимо для удаления инфекционных бактерий, устранения гипертермии и уменьшения размера отекшей области. После проведения хирургических манипуляций, зубной специалист прописывает ряд таблеток, устраняющих бактерии в скопившемся очаге, а также для отделения гнойных образований.

Лечение флюса на воспаленной десне у взрослого человека возможно в домашних условиях. Но, зачастую, чтоб быстро вылечиться приходится принимать антибиотические препараты с широким спектром воздействия:

Давно известный препарат на российском рынке Бисептол.

Рекомендуемый к приему в сочетании с другими антибиотиками Амоксиклав.

Бактериостатический препарат Линкомицин.

Комбинированный Ампиокс.

Полусинтетический Доксициклин.

Мази при флюсовых отеках

Использовать кремообразные составы и линименты необходимо для снятия отеков, уменьшения размеров распухшей ткани и способствования началу выведения гнойных образований. Применять составы медицинских мазей следует только после врачебного осмотра — попытка самостоятельно вылечить периостит может усугубить протекание недуга.

Поспособствовать уменьшению воспаленной области надкостницы может применение нижеперечисленных препаратов:

Левомеколь, нанесение которого убивает бактерии в воспаленных очагах. В составе этого противомикробного лекарственного препарата содержится метилурацил.

Сочетание стрептоцидовой и ихтиоловой мазей смешать на куске марлевой ткани и приложить к распухшему участку.

Гелевый состав противовоспалительного действия Метрогил дента, втираемый в оболочку слизистой и снимающий отеки и видимые симптомы болезни.

yandex_ad_2 Составы для полоскания рта Для снятия отека после хирургического вмешательства и ускорения процессов заживления следует полоскать рот при помощи разнообразных настоев и растворов:

соду издавна используют при лечении воспалений челюстной области — раствор способствует разрыву гнойного скопления. В 100 мл воды, температура которой превышает комнатную, следует растворить чайную ложку порошка. Полоскать рот полученным содовым раствором необходимо 4 раза в день;

уже готовый жидкий раствор мирамистин, разводить который не требуется. Для полоскания десны используется 15 мл препарата, проводить процедуру следует 2 раза в сутки;

для ополаскивания рта после приема пищи применяется, разбавленная водой, аптечная спиртовая эссенция прополис;

залить в термосе кипятком в полулитровом объеме, взять по столовой ложке засушенную дубовую кору, шалфей и зверобой. Плотно закрытую емкость настаивать в течение часа. Процедив, положить на больной зуб. Процедуру повторить 3 раза в день;

сбор шалфея и зеленого чая с добавлением соли залить горячим кипятком и употребить внутрь в теплом виде;

смешанные в равном соотношении сборы ромашки, календулы и почек березы добавить в эмалированную емкость, залить литром воды, вскипятить. Настаивать в течение получаса.

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Травы для лечения периостита

Липовый отвар

Чтоб быстро вылечить флюс на воспаленной десне у взрослого человека, рекомендовано в домашних условиях приготовить отвар из цветков липы.

Для этого в неглубокую эмалированную кастрюлю следует положить 4 ложки цветков данного растения, и, добавив кипяток в объеме 500 мл, поставить вариться на медленный огонь в течение получаса.

Полоскать рот необходимо процеженным отваром, в котором не должно оставаться фрагментов растительного сырья. Использовать настой следует ежедневно по 4 раза в сутки. Продолжать лечебный курс в течение 10 дней.

Спиртовой настой календулы

Такая настойка, предназначенная для полоскания, может быть изготовлена в домашних условиях или приобретена в любом аптечном пункте. Способ приготовления спиртовой календулы: 2 ложки засушенных ноготков, смешанных с залитой водкой в объеме 200 мл, размешать и неделю настаивать в холодном месте.

Готовый раствор: столовая ложка полученной жидкости, разведенная в стакане с водой комнатной температуры.

Полоскать рот спиртовой настойкой из календулы следует 4 раза в сутки. При остром протекании заболевания, сопровождаемого процессами нагноения, количество процедур увеличивается до 10 раз в день. После проведения трехдневного лечебного курса, число процедур сокращается до 4-х в сутки. Данная терапия длится 10 дней.

Ниже рассмотрим, как еще быстро можно вылечить флюс на воспаленной десне и что применять в домашних условиях для облегчения боли у взрослых.

Как вылечить флюс при помощи соли и йода

Йод, применяемый для лечения гнойных образований, можно найти в любой домашней аптечке. В данном случае состав используется для двухстороннего смазывания пораженного участка.

Способ приготовления раствора для полоскания: 250 мл кипяченой воды развести 1 чайной ложкой соли и таким же количеством соды.

Разбавить состав парой капель йодного раствора. Процедуру полоскания следует проводить ежечасно.

Противовоспалительный компресс

Главной целью при заболевании периоститом является купирование очага воспаления. При помощи подручных средств можно изготовить лечебные компрессы на луково-капустной, свекольной или картофельной основе. К месту воспаления на полчаса прикладывают марлю, смоченную в полученном соке. В луковый рекомендуется добавить сахар.

Сделать капустный компресс можно, ошпарив и размяв свежий лист капусты до получения сока. Приложить компресс из капусты на 20 минут, после этого нанести на поверхность десны сок лука или картофеля.

ПРИМЕЧАНИЕ. Срок лечения с применением каждого из представленных видов компресса составляет 5 дней. Процедуры проводятся по 4 раза в день. При отсутствии улучшений на третий день следует обратиться к стоматологу.

Все вышеперечисленные методы лечения периостита являются эффективными для облегчения протекания симптомов этого недуга.

Однако, качественное лечение может назначить только, квалифицированный в области стоматологии, специалист, зачастую с вынужденным принятием таких мер, как хирургическое вмешательство.

Во избежание сепсиса, способного возникнуть как серьезное осложнение, обращение к врачу является необходимым. Периостит может быть вылечен только при вскрытии нагноившегося нарыва и осуществлении терапевтических мероприятий медикаментозного характера.