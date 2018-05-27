Безумные наряды, дерзкие декольте, эффектные появления и даже робот: как прошла VIII Премия RU.TV 

26 мая в Crocus City Hall состоялось одно из самых крупных событий в в мире шоу-бизнеса — церемония вручения 8 Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV.
В этот вечер звезды пришли не только узнать, кто же из них получит заветный самовар, но и продемонстрировать себя во всей красе. Полина Гагарина, Анна Седокова, Вера Брежнева, Сати Казанова, Кэти Топурия и другие красотки устроили настоящую битву декольте и пикантных разрезов.
Правда, помимо роскошных и элегантных нарядов, на красной дорожке не обошлось и без костюмов, граничащих с безумием. Безусловно, звание королевы эпатажа можно смело отдать Ольге Бузовой. Золотые доспехи, корона, ботфорты, фиолетовые трусы… В общем, все лучшее сразу. Впрочем, ее образ был вполне оправдан, ведь специально для Оли создали номинацию «Бузова года». Помимо певицы, своими странными образами отличились Сергей Зверев в ярко-розовом костюме и Анна Калашникова в блестящем платье с крыльями.
Не менее запоминающиеся выходы принадлежат блогеру Амирану Сардарову, появившемуся в компании робота, финалистке шоу «Голос» Анастасии Спиридоновой, чей длинный подол платья держал мим, а также мужчине, загримированному под персонажа из сериала «Игра престолов». Кто же этот таинственный незнакомец в ужасающем костюме так и осталось загадкой…
Церемония вручения 8 Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV, ведущими которой в этом году стали Анна Седокова, Александр Ревва, Юлианна Караулова и Алексей Воробьев была яркой, эффектной и жаркой! По итогам зрительского голосования в борьбе за самовар победу одержали:
«Лучший старт»:
Элджей & Feduk — «Розовое вино»
«Лучший дуэт»:
Максим Фадеев & Григорий Лепс — «Орлы или вороны»
«Лучшая группа»:
«Руки Вверх!»
«Лучшая песня»:
BURITO — «По волнам»
«Самое сексуальное видео»:
SEREBRO — «В космосе»
«Кино и музыка»:
Би-2 — «Ля-ля тополя» (OST «О чем говорят мужчины. Продолжение»)
«Лучший видеоклип»:
Макс Барских — «Моя любовь»
«Лучший певец»:
«Лучшая певица»:
Полина Гагарина
«Лучший хип-хоп-проект»:
Jah Khalib
Лучший танцевальный клип «Звезда танцпола»:
IOWA — «Плохо Танцевать»
«Лучшее концертное шоу»:
Ани Лорак — «DIVA»
«Видео на выезде»:
Зара — «Мир вашему дому» (Португалия)
«Лучший рок-проект»:
«Ночные снайперы» и Диана Арбенин
Подробнее о том, как прошла премия и кто из звезд удивил нарядами, смотри в нашей фотогалерее!
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru