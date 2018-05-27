Безумные наряды, дерзкие декольте, эффектные появления и даже робот: как прошла VIII Премия RU.TV

26 мая в Crocus City Hall состоялось одно из самых крупных событий в в мире шоу-бизнеса — церемония вручения 8 Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV.

Правда, помимо роскошных и элегантных нарядов, на красной дорожке не обошлось и без костюмов, граничащих с безумием. Безусловно, звание королевы эпатажа можно смело отдать Ольге Бузовой. Золотые доспехи, корона, ботфорты, фиолетовые трусы… В общем, все лучшее сразу. Впрочем, ее образ был вполне оправдан, ведь специально для Оли создали номинацию «Бузова года». Помимо певицы, своими странными образами отличились Сергей Зверев в ярко-розовом костюме и Анна Калашникова в блестящем платье с крыльями.

Не менее запоминающиеся выходы принадлежат блогеру Амирану Сардарову , появившемуся в компании робота, финалистке шоу «Голос» Анастасии Спиридоновой , чей длинный подол платья держал мим, а также мужчине, загримированному под персонажа из сериала «Игра престолов». Кто же этот таинственный незнакомец в ужасающем костюме так и осталось загадкой…

Юлианна Караулова и Церемония вручения 8 Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV, ведущими которой в этом году стали Анна Седокова, Александр Ревва Алексей Воробьев была яркой, эффектной и жаркой! По итогам зрительского голосования в борьбе за самовар победу одержали:

«Лучший старт»:

Элджей & Feduk — «Розовое вино»

«Лучший дуэт»:

«Лучшая группа»:

«Руки Вверх!»

«Лучшая песня»:

BURITO — «По волнам»

«Самое сексуальное видео»:

SEREBRO — «В космосе»

«Кино и музыка»:

Би-2 — «Ля-ля тополя» (OST «О чем говорят мужчины. Продолжение»)

«Лучший видеоклип»:

«Лучший певец»:

«Лучшая певица»:

Полина Гагарина

«Лучший хип-хоп-проект»:

Jah Khalib

Лучший танцевальный клип «Звезда танцпола»:

IOWA — «Плохо Танцевать»

«Лучшее концертное шоу»:

Ани Лорак — «DIVA»

«Видео на выезде»:

Зара — «Мир вашему дому» (Португалия)

«Лучший рок-проект»:

«Ночные снайперы» и Диана Арбенин

Подробнее о том, как прошла премия и кто из звезд удивил нарядами, смотри в нашей фотогалерее!

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru