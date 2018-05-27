Интимная жизнь во время месячных

Для большинства людей половой акт является проявлением любви. Но из-за некоторых нюансов женской природы в «постельных» отношениях раз в месяц наступает вынужденный перерыв, который вызывает появление чувства разочарования и неудовлетворенности у обоих партнеров. Из публикации узнаем, можно ли парам заниматься активной интимной жизнью во время месячных.

Почему не следует заниматься любовью во время менструации

Категорического запрета на половые контакты в период месячных не существует. Однако, есть некоторые объективные причины, создающие препятствия:

Женщина обычно не очень хорошо себя чувствует.

Возможны проявления тянущих болей в нижней части живота и пояснице.

Выделения мешают раскрепоститься и не дают чувствовать себя свободно.

У некоторых людей возникает чувство брезгливости.

Кровь содержит в себе болезнетворные микроорганизмы, активизирующиеся при попадании подходящую среду.

Вследствие этого в организм партнера могут проникнуть бактерии и вирусы.

Риск инфицирования ЗППП значительно увеличивается.

yandex_ad_1 Но можно снизить вероятность наступления негативных последствий даже при систематических занятиях любовью во время «критических дней». Для этого специалисты советуют пользоваться средствами предохранения — презервативами.

Разрешена ли при месячных интимная близость?

Интимная близость может происходить в разных формах. Поэтому нужно иметь в виду, что традиционный способ легко заменить другим, например, анальным. Если он подходит обоим партнерам, то такой выход из ситуации имеет полное право на существование.

Кроме того, врачи утверждают, что он даже отличается положительными свойствами:

Во время полового акта происходит легкое воздействие на матку, похожее на массаж. В результате неприятные ощущения становятся менее выраженными.

Партнерша чувствует себя значительно лучше, становится спокойной и уравновешенной.

Шансы успешного зачатия сводятся к минимуму.

Эти факты свидетельствуют о том, что во время месячных интимную жизнь можно не исключать из списка своих развлечений с партнером. Но значит ли, что заниматься постельными играми всегда приятно для женщины?

Во время полового акта матка сильно сокращается, что приводит к появлению большого количества менструальных выделений. По этой причине стоит отказаться от любых контактов в середине цикла, иначе может возникнуть кровотечение.

Почему у многих женщин возникает сильное желание заниматься любовью при месячных?

Во время менструации гормональный фон женщины немного меняется — возрастает концентрация тестостерона и окситоцина. А от их количества напрямую зависит половое влечение.

Это явление и объясняет повышенное желание заниматься любовью. Необходимо иметь в виду, что скачок гормонов происходит 2 раза — в период овуляции и при менструации.

yandex_ad_2 Нужно отметить, женская природа побеспокоилась и о зачатии, вероятность которого возрастает в период овуляции, и о психоэмоциональном состоянии. Давно известный факт — во время «критических дней» барышень отличает особая раздражительность, нервозность и капризность. После интимной близости гормональный фон стабилизируется. А в результате улучшается настроение.

Помимо стабилизации гормонов на психоэмоциональное состояние влияет сам факт полового контакта.

В этой ситуации уместно вспомнить крылатое выражение — запретный плод сладок. Необходимость воздержания порождает сильное желание овладеть субъектом противоположного пола. Специалисты видят и еще один психологический момент — в это время женщина чувствует себя наиболее свободно из-за того, что риск незапланированной беременности сводится к минимуму.

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Благоприятные моменты половой жизни во время менструации

Невзирая на весомые доводы против ведения интимной жизни во время месячных, существует и несколько причин, указывающих, что заниматься любовью можно в любое время, не прерываясь в те самые «критические дни». К достоинствам интимных контактов в этот период относятся:

При половом акте в организме женщины происходит мощный выплеск гормонов, которые снимают неприятные ощущения и производят обезболивающий эффект. Но такое действие происходит только при условии, что партнерша получила удовольствие от процесса.

Продолжительность «критических дней» уменьшается, потому что на пике наслаждения матка достаточно сильно сокращается. Соответственно, количество выделений увеличивается, а длительность этого периода снижается.

Во время менструации матка набухает, а ее чувствительность повышается. В итоге женщина получает гораздо больше приятных ощущений. Кроме того, репродуктивные органы также увеличиваются в размерах, что приводит к сужению влагалища, и, как следствие, делает впечатления от контакта более яркими.

В общем, настроение представительниц прекрасного пола повышается. По этой причине занятия любовью при менструации также могут приносить пользу.

Как воздействует половой акт на менструальный цикл?

Дамы, не отказывающиеся от половых контактов во время «критических дней», отмечают, что длительность цикла значительно уменьшается. Некоторые боятся такого явления. Они думают, что из матки не выходит часть выделений, и это отрицательно сказывается на состоянии здоровья. Но на самом деле это не так.

Объяснение этого явления простое — при интимной близости происходят усиленные сокращения матки, которые приводят к повышению интенсивности выделений. На их обилие также оказывает влияние простагландин — физиологически активное вещество, содержащееся в сперме.

Как должен происходить половой акт во время месячных?

Чтобы получить максимум приятных ощущений, а неудобства свести к минимуму, необходимо соблюдать некоторые правила:

Перед интимной связью следует провести гигиенические процедуры.

Лучше всего, если партнер сделает то же самое, что поможет сохранить белье и одежду в чистоте.

Если половая близость проходит на диване или в постели, то необходимо подстелить запасную простынь или салфетку.

Важно знать, что при менструации матка особенно чувствительна, поэтому нужно избегать глубоких проникновений. Если в процессе появляется дискомфорт, то его следует поскорее закончить.

В этот период лучше не отказываться от презервативов. Они не только уберегут от возможной беременности, но и предупредят попадание патогенных микроорганизмов в организм.

Если придерживаться этих несложных рекомендаций, то интимная близость во время «критических дней» принесет больше удовольствия и разнообразит отношения новыми ощущениями.

Рекомендации специалистов об интимной жизни во время месячных

Бурные обсуждения целесообразности ведения интимной жизни во время месячных ведутся уже много лет. Но даже практикующие специалисты-гинекологи не могут прийти к единому мнению — можно ли заниматься любовью в «эти» дни. Многие из них высказываются категорически против. Они считают, что риск заражения ЗППП и иными инфекциями чрезвычайно высок.

Необходимо помнить, что в это время необходимо пользоваться презервативами даже с проверенным партнером. Другая точка зрения сводится к тому, что интимные контакты оказывают благоприятное влияние на состояние здоровье и психоэмоциональное состояние женщин.

Единственное заключение, которого придерживаются все люди — занятия любовью во время менструации это личное дело каждого. Партнеры делают выбор самостоятельно — хотят ли они получить новые ощущения, но подвергнуться дополнительным рискам, или лучше потерпеть несколько дней.