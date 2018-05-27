«Так уже лет 20 не носят»: Анна Плетнева не впечатлила молодежным образом

Звезды российского шоу-бизнеса выбрали самую красивую девушку по версии одного из глянцевых журналов. На конкурсе красоты присутствовало множество знаменитостей, среди которых была и певица Анна Плетнева , чей образ навеял людям в сети воспоминания о том, что было модно лет 20 назад.

На днях на территории Трехгорной мануфактуры была особо повышенная и даже опасная концентрация красоты, а все потому, что в одном из расположенных там ресторанов проходил конкурс на звание Мисс журнала CETRE. Глянцевый журнал CETRE каждый год проводит конкурс красоты, в котором принимают участие представительницы от России, Белоруссии и Украины. 10 участниц, прошедшие все отборы, встречаются в финале и после трех основных испытаний узнают, кто же на этот раз получит корону и украсит собой обложку журнала.

Вели мероприятие телеведущие Анна Грачевская Артем Шалимов , которые всячески подбадривали участниц и помогали им справиться с волнением. Также поддержать участниц и высказать свои пожелания о том, кто должен получить главный приз, пришли многие звездные гости. На сцене свои хиты исполнила для гостей мероприятия певица Анна Плетнева, однако ее образ в этот раз не угодил поклонникам, и все из-за черного бюстгальтера, край которого выглядывал из выреза простого белого платья. Обычно весьма благосклонные к Плетневой пользователи сети, не преминули заметить, что черное белье под светлую одежду носили много лет назад, а Анне в ее 40 лет, хотя она и обладает прекрасной фигурой и выглядит чуть ли не юной девушкой, уже пора брать талантом, а не демонстрацией нижнего белья. Так что этот выход певицы собрал немало критических замечаний.

«Так уже лет 20 не носят. Анна, вы отстали от моды» «Аня, ты же прекрасно поешь. К чему белье показывать? Оставь это безголосым певичкам» «Фигура отличная, бюстгальтер ни к чему торчит. Чересчур молодежно даже с вашими внешними данными» «Тебе, конечно, можно все. Но не нужно, с твоим то голосом» «Дусенька, зачем уподобляться всяким бездарностям? тебе ни к чему белье вываливать» «Боже. Лифчик, подтанцовка с кляпами. К чему это? Ваш талант в такой мишуре не нуждается» Не так давно 40-летняя певица заинтриговала своих поклонников философскими размышлениями на тему отношений с мужчиной намного моложе. В сети предположили, что у Анны появился молодой воздыхатель, который и сподвигнул ее на эти рассуждения.