Конкурсы на день рождения взрослых

Люди привыкли каждый год отмечать свой День рождения. Многие стараются как-то разнообразить праздник, чтобы гостям не было скучно. То есть торжество не должно сопровождаться одним застольем со спиртным, должны присутствовать игры и поздравления (тосты) в стихотворной форме.

Сегодня рассмотрим самые прикольные конкурсы на День рождения взрослых смешные, застольные.

Самый интересный тост

В то время как гости собираются поздравлять именинника, им предлагается сыграть в игру. Так как многие не решаются перед всеми сказать поздравление, так как просто не умеют это делать, гостям предлагается связать тосты с едой. К примеру, кто-то скажет так: «Пусть твоя жизнь наполнится новыми красками, и все будет в шоколаде!»

yandex_ad_1 Также можно определить в каком жанре гость будет произносить поздравление (загадка, мистика, жаргон). Можно по мотивам «еды» создать условия произнесения тоста. Пусть гости выскажут пожелания в виде животного: «Будь красива, как бабочка!»

Хотите посмеяться? Закажите тост на иностранном языке. Естественно, никто не будет знать язык, а изображая иностранцев, выглядеть все это будет очень смешно. Такие забавные конкурсы за столом понравятся и имениннику, и гостям.

Интересный рассказ «Узнаем лучше друг друга»

Без конкурсов на День рождение взрослых смешных для застолья не обходится не один праздник. Можно придумать отличный конкурс. Берете коробку и укладываете туда бумажки, на которых будут написаны вопросы. Все гости по очереди вытаскивают бумажку и отвечают на них, стараясь всех рассмешить. Чья история получилась веселее, тот и выигрывает.

Вопросы могут быть следующего характера:

Как вы считаете, какая незапланированная покупка у вас вызвала смех, когда вы пришли домой?

С какой игрушкой вы засыпали по ночам будучи ребенком?

На вашей памяти, какой самый веселый розыгрыш над вами проводили?

В каких смешных ситуациях вы бывали?

Какой отпуск вы запомнили больше всего?

Самый смешной случай из жизни.

Любите ли вы тещу или тестя, свекровь или свекра?

Закрой глаза и угадай «блюдо»

Суть конкурса такова: гостю завязывают глаза и с помощью вилки и ножа он должен угадать «блюдо». Но блюдо будет не съедобное. Например, на тарелку можно положить расческу, зубную щетку, карандаши и т. д.

Как в игре «крокодил», участник вправе задавать наводящие вопросы, а гости отвечают только «да» или «нет». Победитель должен отгадать максимальное количество предметов.

Придумай комплимент!

В этом конкурсе принимают участие все гости. Один участник выходит на центр зала и задумывает слово, которое говорит только ведущему. А гости должны подобрать эпитеты. В конце гостям называют загаданное слово и все смеются, так как, к примеру, «сосиска» может стать обаятельной, сексуальной или ворчливой. Затем участника, который загадывает слово, можно сменить.

yandex_ad_2 Полон рот конфет

Этот конкурс на День рождение взрослых смешной и застольный можно проводить прямо за столом. Для проведения конкурса потребуются участники (гости) и мелкие конфетки, лучше ириски. Участник кладет конфету в рот и произносит: «С Днем рождения».

Затем кладет еще одну ириску в рот и произносит ту же фразу. После — 3 ириски, 4 и т. д. Победитель должен четко произнести слова поздравления с большим количеством конфет во рту.

«Кто я?»

Для этого конкурса нужно подготовить реквизит. Возьмите альбомный лист и разрежьте на одинаковые полоски. На каждой напишите имя знаменитости и к каждому гостю прикрепите скотчем ко лбу. Сам участник не должен знать, что ему прикрепили.

Каждый гость задает своему соседу вопрос: «Я — мужчина/женщина/животное?» «Я — актриса/врач/доктор?» Проводится конкурс на время. Участник должен отгадать, кто он, за 1 минуту. Соответственно, тот, кто угадал слово, становится победителем. Вот такой конкурс на День рождение взрослых смешной и застольный можно провести с любимыми людьми.

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«Пропал крокодильчик…»

Можно провести очень интересный конкурс. Для этого нужен ведущий, который выбирает «охотника». Ему он передает прищепку и говорит, чтобы тот незаметно подложил ее какому-нибудь гостю в карман или сумку. Пока гости веселятся, «охотник» сообщает ведущему, что все готово.

Затем ведущий оповещает, что пропал крокодильчик. Начинает считать вслух до 10. В это время гости начинают осматривать себя, не к ним ли забрался этот крокодильчик. Если по истечении времени «жертва» найдет прищепку, то «охотник» выпивает «штрафную» рюмку, если нет, то пить будет «жертва».

Игра «Ромашка»

Для конкурса потребуется картон, из которого нужно вырезать кружок и лепестки. Должна получиться ромашка. На каждом лепесточке напишите веселое задание. Каждый участник отрывает лепесток и выполняет задание. А гости, в свою очередь, отгадывают, что показал участник.

Танцы на стульях

Среди гостей выбирают участников для конкурса. В центр зала выносят стулья, на которые просят участников присесть. Включается убойная музыка, и все начинают танцевать. Главное условие — не вставать со стула.

Ведущий называет часть тела, которая должна танцевать в эту минуту. Это могут быть только руки, брови, голова и т. д. Гости сами должны выбрать смешного танцора.

«Угадай слово»

Во время конкурса на День рождения взрослых смешного и застольного можно задействовать 2 команды. В каждой выделяют командира, которому ведущий говорит слово, а тот должен показать своей команде с помощью жестов. Как только одна из команд угадывает слово, ведущий говорит следующее и так до тех пор, пока не закончится время. Чья команда отгадает больше слов — победит.

«Смешная история»

Ведущий называет гостям букву, на которую каждый должен придумать слово, но таким образом, чтобы получился веселый рассказ. К примеру, вам досталась буква «Р». Вы начинаете предложение со слова на букву «Р», а остальные по кругу продолжают придумывать слова. В итоге может получиться следующая история: «Роман решил разучить румбу, но работу разрушил ревматизм». Старайтесь придумывать, как можно смешнее слова, чтобы получилась забавная история. Гости повеселятся от души!

«Снайпер»

Очень интересная игра. Все гости садятся в круг. Им раздается жеребей. На всех бумажках написано одно и то же слово «Жертва», только на одном — «Снайпер». «Снайпер» должен подмигнуть любому человеку, но чтобы остальные не заметили. Когда «Жертва» увидит подмигивание, она должна громко крикнуть «Убита!», но при этом никак не выдать «Снайпера». Цель игроков — узнать, кто «Снайпер».

«Найди меня»

Во-первых, для конкурса понадобиться выбрать участников. Во-вторых, взять такое же количество листков, сколько участников. Каждый человек должен написать описание своей внешности: красивые глаза, родинка на определенном месте, пухлые губы и т. д. Все листики заворачиваются и складываются в шапку.

Затем по очереди достаются и участники угадывают, кто это. Каждый участник называет только по одному слову. Если кто-то уже предлагал вариант, кто описан на листике, то второй раз он называть уже не может.

Без конкурсов на День рождения взрослых смешных и застольных не обойтись. Они позволяют гостям узнать друг друга лучше и замечательно провести время.