Фазы Луны в июле 2018 года

В середине лета астрологи рекомендуют полноценно отдохнуть и набраться сил для будущих свершений. Однако перед отпуском необходимо завершить все текущие дела. Чтобы правильно спланировать время стоит обратить внимание на фазы Луны в июле 2018 года.

Ведь от положения Луны зависит благоприятный исход деловых переговоров, отношения с руководством, ваша способность урегулировать конфликты и добиться желаемого результата.

Лунный календарь

Второй летний месяц начинается с убывающей Луны. До 12 июля включительно лучше заниматься налаженными делами, которые не требуют значительных усилий:

yandex_ad_1 1.07 вы должны прислушаться к словам окружающих. Все сказанное в ваш адрес будет правдой. День хорош для самоанализа и творческой деятельности;

2.07 важно оценить возможности и не взваливаться на себя лишние обязательства. Можно посетить конференцию или симпозиум, заняться самообразованием и повышением квалификации. Заключать любые договоры сегодня не стоит;

3.07 лучше всего уединиться, чтобы избежать конфликтов. Потратьте время на спорт, активный отдых или творческие занятия;

4.07 убывающая Луна благоволит коллективной работе, командировкам и деловым поездкам. Очень продуктивный день. Если окунетесь с головой в работу, проявите активность и целеустремленность, получите много ценной информации. В будущем она поможет раскрыться вашему потенциалу и принесет немалый доход;

5.07 не заключайте договоров, не участвуйте в переговорах, не запускайте новые проекты. Старайтесь вообще не предпринимать активных действий. Сегодня вы будете чересчур агрессивны, импульсивны и опрометчивы. Лучше займитесь построением планов;

6.07 избегайте суеты, контролируйте свои слова и поступки. Постарайтесь не ввязываться в конфликты и сдерживать, рвущуюся наружу, негативную энергию. Сбросьте отрицательные эмоции в спортивном зале;

7.07 продолжайте начатые дела, но не торопитесь с принятием решений. Займитесь собственным здоровьем. Всю нерастраченную энергию можете вложить в краткосрочный проект;

8 июля 2018 Луна по-прежнему находится в фазе убывания. Сегодня вы захотите комфорта, а Луна поспособствует легкой лени. Не противьтесь желанию отдохнуть. Если вы нормально не выспитесь, могут обостриться хронические болезни;

9.07 постарайтесь отгородиться от окружающих и взглянуть на свою жизнь со стороны. Не поддавайтесь негативным эмоциям и избегайте стрессовых ситуаций;

yandex_ad_2 10-11.07 займитесь делами, которые не требуют особой концентрации. В эти дни будет наблюдаться повышенная мыслительная активность, поэтому вы без труда сможете уладить большинство дел, требующих мгновенного принятия решений. Удачно пройдут финансовые операции, сделки с ценными бумагами, игры на валютной бирже. Не забывайте прислушиваться к интуиции и подсказкам старших коллег;

12.07 постарайтесь не давать денег взаймы. От кредитования также стоит отказаться. Сегодня вы можете почувствовать усталость, возможно, обострятся хронические заболевания. Постарайтесь найти отдушину в любимом деле или близких людях. Гоните от себя дурные мысли, иначе попадете во власть депрессии.

В новолуние 13 июля возможна повышенная эмоциональность и впечатлительность. Сконцентрируйтесь на важных задачах и разработайте план их будущей реализации. Не предпринимайте активных действий. Сегодня слишком высока вероятность ошибок. Обязательно проведите время с семьей.

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С 14 по 26 июля 2018 Луна будет пребывать в фазе роста. Жизненная энергия постепенно увеличивается, как и ваши шансы на успех в профессиональной деятельности:

14.07 стоит сконцентрироваться на целях и при необходимости попросить поддержки у влиятельных людей. Сегодня вы получите все, о чем просите. Полезно заняться здоровьем, посетить диетолога и спортивного тренера, записаться на массаж;

15.07 просто отдохните и запаситесь силами перед главным броском. Прогуляйтесь в парке, устройте пикник на озере, отправьтесь в лес или горы. Никакая работа не должна вас отвлекать от общения с природой. Вполне вероятно, в моменты единения на вас снизойдет озарение, и вы поймете, как справиться с главными трудностями, стоящими на пути к успеху;

16.07 хорошо пройдут деловые переговоры и торговые операции. Серьезный подход к финансовым операциям принесет вам существенное материальное вознаграждение. Только не торопитесь с выводами. Любое решение должно быть взвешенным;

17.07 не поддавайтесь влиянию извне. Четко придерживайтесь своих принципов и убеждений, иначе ваши планы провалятся. Не отказывайте в помощи, если вас попросят. В противном случае наживете себе врагов;

18 июля 2018 Луна, находящаяся в фазе роста, позволит вам наладить необходимые деловые связи. Продолжайте следовать намеченным курсом, но принятие ответственных решений отложите до более благоприятного времени. Вечером уделите время второй половинке. Романтика и легкий флирт только укрепит ваши взаимоотношения;

19.07 поговорите с начальством о повышении зарплаты. Успешно пройдут командировки и деловые встречи. Сегодня вы можете завести много новых друзей, которые помогут достигнуть намеченной цели;

если 20 и 21.07 вы проявите высокий уровень организованности, ответственности и внимательности, ваши самые смелые проекты получат поддержку со стороны влиятельных людей. Берите бразды правления в свои руки и покажите все, на что способны;

22.07 проявите сдержанность и умеренность, не поддавайтесь страхам. Сегодня вам может встретиться масса интересных людей. Однако прислушайтесь к интуиции, она подскажет, кто искренне хочет помочь, а кто лишь пускает пыль в глаза;

растущая Луна 23.07 позволит справиться со всеми текущими делами. Постарайтесь поделиться частью обязанностей и научитесь доверять кому-то, кроме себя. Обязательно проведите день с семьей. Укрепление родственных связей поможет двигаться вперед и наградит энергией для достижения поставленных целей;

24.07 вы сможете воплотить в реальность любые планы и замыслы, поэтому не сидите на месте, а используйте день по максимуму;

25.07 проявите сострадание и милосердие, сделайте доброе дело. Старайтесь не вступать в конфликты;

26.07 будьте внимательны, сегодня вы сможете получить много полезной информации. Необходимо проанализировать собственные ошибки, чтобы поднять авторитет и укрепить общественное положение.

В полнолуние 27.07 старайтесь не поддаваться импульсам и порывам. Хотя сегодня можно заняться продвижением собственных предложений, хорошо продумайте и взвесьте каждое слово. День также хорош для укрепления родственных связей.

С 28 по 31 июля 2018 Луна перейдет в фазу убывания:

28.07 не поддавайтесь соблазнам. Побудьте в одиночестве, займитесь творчеством;

29.07 переполняющую вас энергию направьте в мирное русло. Проведите генеральную уборку в доме, запишитесь на танцы или устройте небольшой поход с семьей;

30.07 время веселья и раскрепощения. Встречайтесь с друзьями, посетите концерт или выставку, покатайтесь на роликах или коньках. Совершите долгожданную покупку. Сегодня, главное, не оставаться в одиночестве;

31.07 посмотрите правде в глаза и признайте свои недостатки. Это поможет вам избавиться от бремени прошлого, извлечь урок из досадных промахов и улучшить взаимоотношения с окружающими.

Старайтесь прислушиваться к рекомендациям лунного календаря. Он позволит избежать ошибок, укажет благоприятное время для реализации идей или активного отдыха, поможет наладить отношения с близкими людьми.