Фотографы Magnum делятся своими очень личными снимками

Мы любим фотографов легендарного агентства Magnum. Фотопроект «Вблизи и личное» включает в себя более 60 фотографий от членов агентства, которые, как они считают, полностью раскрывают тему интимности.

vice.com 1. Ричард Кальвар

«Что может быть более интимным, чем токийская школа секса (что бы это ни было), в особенности урок 437B, «Облизывание пальцев ног»? Я пять месяцев пытался сблизиться с Японией. Но нас разделяла стеклянная стена языка. Я видел, но не понимал, что я вижу. Вероятно, мне бы удалось лучше снять, если бы я понимал, что происходит. А может, и наоборот — я дал своему воображению разыграться. Неожиданно наши отношения стали очень интимными».

2. Томас Хёпкер

«Я сделал этот кадр осенью 1983 года, на рассвете на старой пристани в Нью-Джерси с видом на башни Всемирного торгового центра . Я слыхал, что это было место свиданий молодежи, они приезжали на машинах, привозили спиртное и наркотики».

3. Никос Экономопулос

«Несколько лет назад я снимал пожилых рассказчиков на Эгейских островах. На Карпатосе я повстречал эту 90-летнюю женщину. Она встретила меня тепло и приветливо. У нее в хижине было мало вещей, но была птица — игрушка, которую кто-то там оставил. От нее не было никакой пользы, и я стал про нее расспрашивать. Глаза старушки озарились радостью. Она сказала мне выйти за ней на улицу и показала на свету, что умеет делать ее птица. Она стояла на маленькой террасе с видом на широкое море и играла с птицей как невинный и благословенный ребенок».

«Я много лет был фотожурналистом, и моей задачей было рассказывать людям о чем-то, но теперь она изменилась: я все еще остаюсь свидетелем событий, но хочу, чтобы у зрителя оставались вопросы. Почему все надо пояснять? Разве не приятнее представить, что происходит? Я слишком принадлежу сам своим историям, потому мои работы больше не могут считаться фотожурналистикой. Хотя кое-что можно назвать документальной фотографией. Мне все равно. Я просто плыву по реке, куда бы она меня ни принесла».

5. Константин Манос

«Эта фотография, которую можно назвать «Первая встреча», была сделана в городе Дейтона-Бич, Флорида, в 1998 году во время ежегодной Байкерской недели — когда тысячи байкеров приезжают в маленький городок и веселятся на всю катушку. Главная улица была заполнена мотоциклами и их владельцами. Ища кадры, я увидел эту байкершу с красивым телом. Убрав лица, я сосредоточился на пожатии рук: первая встреча двух тел. Когда я уходил, они увлеченно разговаривали. Кто знает, что произошло потом?»

6. Берт Глинн

Елена Глинн, вдова фотографа: «Чикаго, Иллинойс: двое молодых протестующих отдыхают во время Сбора демократов 1968 года. Берт Глинн был убежденным демократом из семьи левых взглядов. Он освещал сборы республиканцев и демократов сразу после выпуска из Гарвардского университета . К тому времени он также отслужил два года в армии. Берт заснял множество ярких, страстных и бессознательных моментов. Я сожалею, что он не увидел, как в 2008 году был избран Барак Обама . Он очень верил в либеральные и демократические убеждения Барака».

«Мне очень повезло. Серии, которые я снимал для Life и других изданий, давали мне постоянный, хоть и скромный доход, но также представляли собой мою личную работу. Я никогда не проводил различий между коммерческим и личным. Я работал над историями, которые меня интересовали и заводили, которые вызывали у меня сильные чувства и большие ожидания, и отдавал этой работе весь свой талант и всю свою энергию».

8. Антуан д’Агата

«Помимо фундаментального лицемерия фотографической продукции, которая кормится за счет человеческого несчастья под предлогом распространения информации или повышения осведомленности, продвижение сочувственной иконографии нейтрализует интуицию, приручает жестокие инстинкты и вызывает риск безопасной интимности и обман.

Я предпочитаю хакерские стратегии, создавая тайный, запрещенный, аморальный язык, разрушающий протоколы, построенные главенствующей идеологией, с намеренной целью отравить, извратить и разрушить ее. Акт фотографирования не принимает компромиссов: он должен расширять физические границы жизни и обладать миром посредством абсорбции и поглощения.

Фотография — источник беспорядка, потому что она несет в себе семена действия, высвобождая ярость, которая делает выносимыми страх и страсть. Быть, любить, думать и страдать — этого более недостаточно. Нужно быть святым или безумцем».

9. Тим Хетерингтон

Стивен Мэйз, поверенный Тима Хетерингтона: «Трудно представить, чтобы Тим не сделал личную фотографию. Он подходил ко всему с любопытством и открытым сердцем — никто не мог этому сопротивляться. Какой короткой бы ни была встреча, люди узнавали Тима как друга. Тим познакомился с Джонатаном в 2001 году на улицах Киншасы. Мальчик жил на улице пять лет, и его обижала мачеха. В заметках Тима говорится, что Джонатан мечтал научиться писать и стать хорошим отцом».

10. Кэролин Дрейк

«Интимность рождается из разговора, и иногда это может привести к неожиданным моментам. Проведя три дня в погоне за медведями, волками и насекомыми с Чаганом Секерчиоглу, я оказалась с ним на его станции по охране гнездовий птиц в селении на армянской границе. Чаган — орнитолог и биолог. Нужно было сделать его портрет с одной из его крошечных птиц. Он предложил, чтобы я стояла возле трейлера, когда он выпустит маленькую птичку на волю».