Чубушник — садовый «жасмин»

Наверняка многие из вас обращали внимание в парках на прекрасно пахнущие кустарники с милыми белыми цветочками. Вот и мне он приглянулся. В полной уверенности, что это жасмин, отправилась за покупкой. Оказалось, что настоящее название этого растения — чубушник, или, как его еще зовут садоводы, «жасмин садовый».

Чубушник, или садовый жасмин

Чубушник, или садовый жасмин Оказывается, это самый популярный кустарник, цветущий в начале и середине лета, он относится к семейству Гортензиевых. Большинство видов чубушника — это кустарники с небольшими листочками и тонкими стволиками, покрытыми серой или бурой корой. Очень любят солнце, но при этом теневыносливы. Плоды чубушника — маленькие коробочки с семенами, на вид чуть меньше сантиметра. Многие виды, как оказалось, хорошо растут на очень увлажненных почвах даже при наличии грунтовых вод, но не переносят, когда влага постоянная и застаивается. Временную засуху в большинстве своем хорошо переносят, устойчивы к дыму. В зависимости от вида, цветет чубушник с конца мая до начала августа.

Цветок чубушника венечного

Цветок чубушника венечного Оказывается, не все разновидности чубушника так божественно пахнут, есть виды совсем без запаха или с очень тонким, еле заметным запахом. Итак, вооружившись начальными знаниями, я ринулась на поиски «моего» кустика, а попутно познакомилась с наиболее популярными и любимыми у российских садоводов видами.

Виды чубушника

Чубушник венечный

Именно его запах так покорил в парке мое сердце. Это высокий кустарник до 3 м высотой, приехавший к нам в страну с юга Западной Европы. У него невероятно ароматные белые цветочки и крупные листики, резные по краю.

Чубушник венечный (Philadelphus coronarius)

Чубушник венечный (Philadelphus coronarius) Цветет в первой половине июня почти 20 дней. Растет он быстро и живет до 30 лет. Имеет множество садовых форм, отличающихся красивой листвой.

Чубушник Шренка

Этот вид чубушника первым зацветает в нашей полосе. Попал он к нам с Дальнего Востока, из Кореи и Китая.

Чубушник Шренка (Philadelphus schrenkii). Фото с сайта e-lemon.livejournal.com Листики овальные, похожие скорее на яйцо, кверху сужены. Цветочки крупные, очень нежно пахнут, около 4 см в диаметре, но собраны они в соцветия по 9 цветков. Это вид очень холодостойкий, может выдержать морозы до -25 °С. Цвести начинает в начале июня и цветет около 25 дней.

Чубушник мелколистный

Это низкорослый кустик с цветочками, похожими на цветки вишни.

Чубушник мелколистный (Philadelphus microphyllus). Фото: Stan_Shebs, ru.wikipedia.org Цветки источают запах земляники и полностью покрывают куст во время цветения.

Чубушник непахучий

Растет кустом с большими зелеными побегами, листья крупные, до 7 см длиной, а на нецветущих побегах могут достигать 12 см. Цветки белые, без запаха, около 5 см, собираются в кисточки по 5 цветочков. Высокий, до 4 м.

Чубушник непахучий (Philadelphus inodorus)

Чубушник непахучий (Philadelphus inodorus) Выделяется своей шириной — до 3 м. Начинает цвести в конце июня, при взгляде на эти небесно-белые цветки кажется, что их форма напоминает квадрат с множеством тычинок. Цветет около 30 дней.

Чубушник Гордона

Один из самых высокорослых видов. Высота куста может достигать 4 м, а если кустарник растет в тени, то и 5-6 м. Этот вид наиболее декоративен из-за крупных, глянцевых, ярко-зеленых блестящих листьев и чисто белых, до 4,5 см, цветков.

Чубушник Гордона (Philadelphus gordonianus). Фото с сайта wildflower.org Цветет во второй половине июня, имеет слабый, тонкий, еле заметный аромат.

Чубушник пушистый

Нижние листочки его как будто воздушные (пушистые). Цветки почти не пахнут, но большие, имеют красивую форму «чашечки» и собраны в крупные соцветия по 5-10 штук.

Чубушник пушистый (Philadelphus pubescens). Фото: Исачкин А. В., megabook.ru Цветут со второй половины июля до начала августа. Куст высокий, до 3 м.

Селекционно выведенные садовые виды чубушника

Самые известные сорта: 'Арктика', 'Балет Мотыльков', 'Необычный', 'Воздушный Десант', 'Жемчуг', ' Зоя Космодемьянская ', 'Академик Комаров'. Мое сердце было отдано 'Воздушному десанту' — кусту около 2 м высотой с нежным ароматом и цветками в виде множества колокольчиков на ветках, прекрасно подходящим для создания живой изгороди.

Чубушник Воздушный десант

Номер два для моего сада — 'Необычный':

Чубушник Необычный

Это низкий кустик высотой около 1,5 м, в центре цветка — пурпурное яркое пятно, а издает он невероятный запах земляники, особенно хорошо заметный в ночном, густом от дневной жары воздухе. Выбрать саженцы чубушника можно в нашем каталоге, где собраны предложения различных интернет-магазинов. Выбрать саженцы чубушника ^collection [34,4]

Посадка чубушника

Если посадить чубушник на солнце, цвести он будет красиво и обильно, в тени цветы мельчают, а ветви вытягиваются. Почва должна быть хорошо увлажнена и иметь в своем составе листовую землю, перегной, песок (соотношение где-то 3-2-1), при застое воды обязателен дренаж.

Если посадить чубушник на солнце, цвести он будет красиво и обильно

Если посадить чубушник на солнце, цвести он будет красиво и обильно Чубушник лучше всего приживается при осенней посадке, это где-то с 10 сентября по 10 октября. Но если вам очень хочется посадить его весной, нужно делать это, пока не распустятся листья, иначе он может погибнуть. При посадке смотрите, чтобы в землю опустился только корень, а не стебель, иначе есть риск загнивания. Глубина посадки — около 50 см. Расстояние между кустарниками должно быть от 0,5 до 1,5 м. Если хотите живую изгородь, то сажать нужно на расстоянии от 0,5 до 0,8 метров на хорошо освещенных местах. После посадки поливают 1-2 ведрами воды.

Размножение чубушника

Размножают чубушник делением корней или — в период цветения — черенками с молодой зеленой корой. Их высаживают в специально подготовленное для них место. Они дольше пускают корни. Также чубушник можно размножать и семенами, но при этом кусты зацветут не раньше чем через 5 или 8 лет. Семена можно высаживать и осенью, и весной, и даже зимой — в приготовленные борозды в снегу. Накрывают такую посадку обычно соломой или сухими ветками, а по приходу весны убирают. Росточки, которые появятся, закрывают от прямого солнца, но не изолируют от солнечного света совсем. Осенью высевают в приготовленную гряду как, например, чеснок. Весной высевают обычно в теплицы, но сначала напитывают семена влагой, как и многие саженцы:

в капроновом носке опускают в воду, для запуска процесса прорастания;

потом помещают в опилки или другое схожее вещество, удерживающее влагу;

набухшие семена высушивают и высаживают, добавляя немного песка и навоза.

Уход за чубушником

Правильный уход за чубушником заключается в том, чтобы:

Выбрать ему солнечное место;

Хорошо удобрять почву;

Обеспечить достаточное увлажнение;

Регулярно удалять старые и омертвевшие, направленные внутрь, обломанные ветви.

После посадки нужно обрезать слабые веточки и укоротить основные ветки, это поможет увеличить количество почек и сделает крону красивой и симметричной. Кустарник цветет сразу в год посадки.

Чубушник зацветает в год посадки

Чубушник зацветает в год посадки Сразу после цветения нужно обрезать слабые ветки, дать возможность новым и более сильным развиваться. В октябре на этих сильных ветках появятся боковые молодые веточки, на которых появятся цветочки на следующий год. На третий год цветения молодые веточки уже набрались силы, и чтобы дать им больше пространства и получить больше цветков, до основания обрезают старые стебли.

Подкормка и полив

В следующий после посадки год в почву добавляют минеральные удобрения: на 10 л воды разводят 30 г суперфосфата, 15 г мочевины,15 г сернистого калия, это количество приходится на один или два небольших куста. Во все времена прекрасным удобрением являлась навозная жижа, ею каждый год поливают кусты чубушника. Обычно хватает одного ведра в соотношении 1:10. После того как куст отцветет, его нужно подпитать древесной золой (я добавляла золу, которая осталась от костра, в котором горели сухие ветки березы, сливы, яблони). Во время цветения кусты требует усиленного полива: 20-30 л воды ежедневно. А в вашем саду растет чубушник?