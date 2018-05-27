Делу — время, потехе — час. Праздничный Курган завораживает

Путешественников, посещавших когда-либо Зауралье, всегда удивляло умение местных жителей искренне радоваться жизни, не смотря на все ее невзгоды. Благо праздников в старину было предостаточно.

В «Обзоре экономического и сельскохозяйственного состояния Курганского округа и города Кургана Тобольской губернии» окружной исправник И. Я. Трофимов писал: «Жизнь людей везде одинакова — как в палатах, так и в бедных лачужках: радость сменяется печалью, а печаль — радостью, каждому выпадает своя доля горя и своя доля счастья. Вся разница бесспорно происходит от воспитания, образования и от достатка, а потому нет сомнения, что различие взглядов и стремлений заставляют видеть одного непроницаемую тьму там, где для другого сияют все цвета радуги, и наоборот».

Из некоторых праздников, оригинальное празднование которых, удивляло гостей нашего города, хочется отметить Троицу, Масленицу и празднование именин.

В первой половине XIX века ссыльный декабрист А. Е. Розен, описывая нравы и обычаи жителей Кургана того времени, находил небезынтересным празднование жителями масленицы.

Его воспоминания были опубликованы курганским исправником И. Я. Трофимовым:

«Празднование масленицы происходит шумно и оригинально. В последний день масленицы сколачивали огромные сани из связанных шести дровен и устраивали дощатый помост, по углам устанавливались четыре столба, связанные крестовиной, в середине которой, горизонтально привязывалось колесо, на колесе сидел, кривлялся и корчился шут, или скоморох. В ступицу был воткнут шест с развевающимся значком. Под таким балдахином на помост устанавливались скамейки для чиновных лиц и музыкантов, шестерик убранных лошадей с форейтором возил экипаж. Таким образом, компания разъезжает по улицам от одного сослуживца до другого. Хозяйки принимают их с блинами и вином, лобызаются со всеми в прощальный день, перед наступлением Великого поста. Несметное число троек, пар и одиночек городских и деревенских обывателей следуют за этой процессией с колокольчиками и песнями, вплоть до позднего вечера».

Традиции и обычаи Троицких гуляний также удивляли путешественников:

На пятидесятый день после Пасхи горожане и жители окрестных деревень отмечали День Святой Троицы. Готовились к этому празднику с особой тщательностью. В этот день было принято украшать свои дома зеленью и цветами, а также дарить друг другу цветы в знак жизни.

Издавна в праздник Святой Троицы было принято совершать крестный ход в деревню Курганскую. Накануне из часовни, расположенной в деревне, торжественно приносили образ Святой Троицы в Троицкую церковь ко всенощной, а на следующий день, после обедни, икону так же торжественно возвращали обратно. Люди, пришедшие с крестным ходом в деревню, оставались в ней до глубокой ночи. Здесь и происходил основной праздник. Молодежь водила хороводы вокруг царева кургана, пели песни, молодые парни состязались в борьбе, все гуляли и веселились. Те же, кто оставались в городе, ходили в гости к друзьям, родственникам и знакомым.

«В Троицын день, — рассказывали старожилы, утром сходим в церковь, управимся по дому и начинаем ходить по гостям, а где справляют Престольный праздник — там забота хозяина встречать гостей».

Троицкие гулянья. Курган. н. ХХ в.

Молодые шли в лес — смотреть «судьбу» — плели веночки, украшали их цветами, а поздно вечером, перед заходом солнца, опускали их на воду, гадали о судьбе. Днем заходили друг другу в гости, в основном девушки на выданье. Под вечер молодежь ходила по деревне, пели песни, играли в разные игры. Одевались все празднично. В этот день во всех селах и деревнях Зауралья, молодые женщины и девушки собирались у колодцев, родников, дарили друг другу веточки смородины и обливали другу друга водой. Именно с этого дня открывался купальный сезон, если Троица была не слишком ранней. В деревнях девки наряжались в сарафаны, расшитые юбки и завивали венки, а мужики надевали порты, плисовые штаны, и ходили по деревне с гармошками. Каждая группа шла в свой лесок. Шуму было много, все радовались и веселились.

Деревенская молодежь любила веселиться, особенно любили хороводы, которые водили: либо за деревней в поле, на лугах, за околицей, либо на особом «свободном» месте — на «мураве» в самой деревне, а иногда просто на деревенской улице. Участвовали в них девушки, а также молодые женщины и мужчины. Все брались за руки, становились в круг и под песню начинали «ходить» в одну какую-нибудь сторону, быстро или медленно, смотря по мотиву песни.

Кроме этого, молодежь находила и другие развлечения. В деревнях были распространены деревянные качели или «скакули», это была старинная забава: на деревянный обрубок клали доску «аршин пяти», по концам этой доски становились девицы и скакали попеременно, скоком поднимая одна другую кверху. Об этой забаве еще в XVII веке с удивлением писал Верхотурский воевода. Парни играли в бабки. Бабки делались из подкопытной кости. Сначала обваривали их горячей водой и потом выбирали самую тяжелую и большую кость для битка, некоторые наливали биток свинцом. Игроки, поставив по несколько своих бабок, отходили на известном расстоянии и поочередно, начинали выбивать бабки битками. Также играли в чехарду.

Мужчины и парни мерились силушкой богатырской: боролись на опоясках, перетягивались на палках. В борьбе участвовало все мужское население деревни, а иногда — сразу несколько деревень. Обыкновенно борцы из верхнего края деревни боролись с борцами из нижнего края. Иногда два конца деревни соединялись для совместной борьбы с борцами, пришедшими из других сел и деревень. Борьбу вели только двое, остальные же в качестве любопытных наблюдателей, окружали место борьбы живым кольцом. Борьбу всегда открывали маленькие борцы. Каждый борец, выходя в круг, повязывался через одно плечо и вокруг себя опояской. Цель борьбы заключалась в том, чтобы уронить противника на землю три раза.

Троица. Развлечения возле Царева кургана. н. ХХ в.

Троицын день отмечался людьми всех возрастов. Этот праздник был связан с развлечениями жителей на природе. Играми и хороводами они показывали свою искреннюю радость миру, лету и солнцу.

Любопытным считал А. Е. Розен и празднование жителями Кургана именин:

«Накануне именин, или за два дня до этого, рассылаются приглашения: «NN приказал кланяться и просить пожаловать, в такой-то день с супругой на закуску, на обед и на вечер». Утром начинаются поздравления и закуска, в два часа — обед — вкусный и многоблюдный, после обеда — все разъезжаются по домам на отдых, а вечером, в 6 часов, собираются с семействами на чай, на танцы и ужин, что продолжается до трех, или четырех часов утра. Во время танцев подают: лимонад, чернослив, изюм, миндаль, сушеные фрукты, за неимением свежих. Дамы одеты парадно, и, по близости Урала украшены разноцветными камнями и бриллиантами, танцуют очень хорошо и охотно. Оркестр составляют: виолончель, две скрипки и кларнет. Музыканты из городских обывателей и ссыльных. Не танцующие кавалеры играют в вист и бостон».

Несмотря на то, что традиции празднования и удивляли гостей нашего города, однако, все они отмечали, что: «…такие праздники являются не только лучшим способом провести время, но и поводом забыть все обиды и примириться, пожелать друг другу добра и здоровья», поэтому и праздновали их всегда очень весело и шумно, забывая обо всех горестях и печалях.