Почему брак — это не бизнес, или кто должен мыть посуду

Читатель из Индии задал на сайте Quora вопрос, который задел за живое сотни других. Ведь именно эта проблема одна из самых болезненных для множества семейных пар по всему миру. История такая: его невеста получает зарплату в четыре раза меньше, чем он, но после свадьбы она не собирается оставлять работу. «При этом, — жалуется он, — она просит, чтобы я помогал ей по дому. Ну я ей и ответил: найди себе мужчину с такой же зарплатой, как у тебя, он наверняка будет делать все, о чем ты попросишь. Неужели я не прав?»

Обсуждение разгорелось моментально. Мужчина из Италии написал:

Если я работаю два часа в день как фрилансер и получаю за это 2000 евро в час, а моя жена получает 1000 евро в месяц, работая по 12 часов, должна ли она делать всё по дому одна, потому что она мало получает?

Помимо вопиющего сексизма индийского пользователя, затеявшего эту дискуссию, мы видим здесь реальную проблему, затрагивающую множество семей. Как разделить заботы по дому, особенно если один человек больше часов работает в офисе и получает большую зарплату, тогда как второй получает меньше, но на него сваливается вся домашняя работа?

Еще до того, как нобелевский лауреат Гари Бекер решил проанализировать брак с точки зрения товарно-денежных отношений, у пар уже появилась эта проблема — как решить, кто больше делает? Тот, кто ходит в офис и работает за деньги, или тот, кто денег не зарабатывает, но решает все, что касается дома и семьи?

Допустим, тот, у кого менее ответственная и менее оплачиваемая работа, каждый день уходит рано, чтобы забрать детей из школы. Но не будет ли это в итоге влиять на его успехи в работе, делая его карьерное продвижение все менее возможным? Кто остается дома, если дети болеют, отвечает за стирку, уборку и бесконечную готовку? И почему это всегда тот, кто меньше зарабатывает? Если один из супругов выбирает фриланс и работу по дому, а второй ходит в офис каждый день, означает ли это, что всю эту нудную грязную домашнюю рутину обязан выполнять тот, кто зарабатывает меньше? Это может одновременно казаться и абсолютно логичным, и безумно несправедливым.

На помощь приходит экономика

В целом экономика — это о том, как распределить ограниченные ресурсы и разумно их использовать. За ресурсы возьмем количество часов в сутках, размер суммы на банковском счете, количество вашего терпения, а также размер силы воли, чтобы без ропота собирать каждый день по дому грязные носки.

Это не означает, что пары обязаны распределять все обязанности 50/50. Наоборот, именно такое распределение вызывает обычно постоянные споры и ссоры.

Наилучшую модель подобного договора впервые предложил нам Адам Смит в своем бестселлере 1776 года «Исследование о природе и причинах богатства народов». Там он объяснял секрет процветания нации не количеством денег, а грамотным трудовым разделением. 40 лет спустя британец Дэвид Рикардо объяснил, как именно нужно разделять обязанности: не делать все сразу — пусть вы и делаете это хорошо, — а только то, что у вас получается лучше, чем у других.

Например, если обычно я оплачиваю счета, а мой муж подстригает газон, то, скорее всего, вскоре я настрою все платежные системы так, чтобы это можно было делать максимально быстро и удобно, а муж научится подстригать газон очень быстро и ровно. То есть, если мы оба знаем, что партнер делает что-то лучше и быстрее, переговоры тут больше не нужны. Этот простой расчет освобождает обоим кучу времени.

Конечно, иногда специалистом в чем-то, например, в мытье туалета, можно стать очень быстро. Главное, понять, кто в данный момент умеет делать то или иное дело лучше.

Важно распределить все справедливо

Вспомним экономическую игру «Ультиматум». У игрока №1 есть некая сумма, скажем, две тысячи рублей. Он должен предложить игроку №2 такую сумму, чтобы тот остался доволен и взял ее. Если игрок №2 сочтет сумму некорректной и откажется, то деньги теряют оба. Конечно, первый игрок может предложить второму 100 рублей — это в любом случае больше, чем ноль. Но на практике второй игрок рассчитывает на 40-50% от суммы. То есть, если будет предложено сильно меньше, то, скорее всего, сделка не состоится, и оба останутся на нуле. Потому что справедливость очень важна.

И именно из соображений справедливости нечестно навешивать на жену все заботы по дому и о детях, пусть вы и больше зарабатываете. Бесконечный быт может заесть похлеще офисной работы, особенно если у вас еще есть дети. Каждому бывает нужен перерыв и смена обстановки. Именно поэтому так важно партнерам помогать друг другу.

В 1990 году Исследовательский центр имени Пью задал женатым парам вопрос — что помогает им оставаться вместе? И чуть менее половины (47%) ответили, что разделение обязанностей очень важно. Когда они провели такой же опрос спустя 17 лет вновь, ни один из названных ранее пунктов, вроде верности или активной сексуальной жизни, не набрал больше процентов, чем разделение обязанностей. Причем отвечали люди из разных социальных слоев, мужчины и женщины, молодежь и люди пожилые.

Стремиться к равноправию в браке — это прекрасно, совсем другое дело — выполнять это на практике. Несмотря на то, что большинство пар хотели бы равного разделения обязанностей, согласно еще одному исследованию Пью, проведенному в 2015 году, все выглядит не так уж равноправно — больше работой по дому нагружен тот, кто зарабатывает меньше.

Правда, согласно тому же исследованию, именно те пары, которые разумно разделяют обязанности, успешнее сохраняют семью, а также больше занимаются сексом.

Конечно, никто не говорит, что найти баланс легко. Мира Стоубер, экономист и феминистка, недавно в своей речи перед выпускниками Стэнфорда сказала, что семья и работа отнимают кучу сил и времени, но возможно делать одновременно две карьеры и заниматься семьей: «Вы можете успевать оба работать, вести дом и воспитывать детей. Но это очень сложно, к тому же общество никак не способствует этому».

Да, экономика подсказывает пути выхода, но брак это больше сфера эмоций, чем расчетов. Возвращаясь к вопросу индийского мужа на Quora, один из пользователей очень хорошо объяснил ему, что иметь партнера и близкого человека — это немного не то же самое, что иметь нанятого сотрудника:

Мне кажется, вам стоит различать близкие отношения и отношения товарно-денежные. Вы рассуждаете так, будто ведете с вашей женой общий бизнес. И если вы хотите инвестировать четыре части расходов, а она — одну, тогда да, ваши претензии обоснованы. Ваш бизнес-партнер меньше вложился, поэтому он должен компенсировать эту разницу какими-то другими действиями. Но брак — это не бизнес. Может, попробуете записать, сколько чувств и эмоций каждый из вас вкладывает в отношения?

Как только мы поймем, как сильно разумное разделение обязанностей может повлиять на успех отношений, мы, возможно, станем легче идти на уступки. Ну, или выделим часть финансов на то, чтобы нанять уборщицу.

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