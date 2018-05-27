10 фактов о танцах на пилоне

Танцы на пилоне не такие, какими кажутся со стороны, это полноценные тяжелые тренировки, которые до неузнаваемости меняют тело человека. Начиная с само й первой ступени для неопытных новичков путь к совершенствованию будет непростым. Изменения произойдут не только с телом, но и с внутренним миром человека. Большинство людей даже не догадывается об этих десяти фактов о танцах на пилоне.

Физические изменения

Тело меняется достаточно быстро, оно становится более сильным, избавляется от жировой массы и обретает больше мышечной. Улучшения фигуры сопровождаются появлением грации и ловкости, движения становятся более изящными.

Замечая физическое преображение своего тела, сложно не измениться в ментальном смысле, почувствовать раскрепощение и уверенность в себе.

Повышение самооценки

Самое лучшее средство для повышения самооценки заключается в поступательном достижении целей, именно так происходит при обучении танцам на пилоне. Достижение каждой цели — это победа над собой и обретение нового стремления. Повышение уверенности в себе и самооценки заставляет почувствовать контроль над происходящими событиями, каждая новая ступень будет связана с новыми трудностями, но каждая из них будет преодолена.

Физическая боль

Этого не скажут в центрах по обучению танцам на пилоне, но данное занятие связано с физической болью. Это не легкие фитнес-тренинги, после каждого занятия на теле будут оставаться синяки, мозоли на руках от плотного захвата пилона, ссадины от трения. Большинство из позиций в танце будут противоестественными для тела, оно будет сопротивляться и отвечать на каждое движение неприятными ощущениями широкого спектра — от легкого дискомфорта до дикой боли. Единственной, что будет заставлять пересиливать боль на первом этапе тренировок — это терпение и желание добиться результата.

Полезные связи

На обучении танцам на пилоне повстречается много людей из разных социальных категорий, в составе каждой группы присутствует очень разномастная публика. Тяжелые тренинги обладают свойством сплочения людей, каждый из товарищей по группе привнесет в твою жизни что-то новое.

Обретение храбрости

Без храбрости невозможно научиться танцевать на пилоне, выполнение практически всех упражнений будет связано со страхом упасть. Регулярные тренировки делают учеников более смелыми и решительными, эти качества не остаются в зале для занятий, а уходят в повседневную жизнь.

Профессиональный и личный рост

Чувство удовлетворение от достижения сложной цели хочется испытывать вновь и вновь, не только в классах, но и во всех сферах жизни. Танцы на пилоне учат быть более амбициозными и добиваться того, что хочется. Умение добиваться целей помогает реализовать себя в личном и профессиональном плане.

Товарищеские ценности

Все ученики в группе на тренировке взаимодействуют друг с другом, невнимание чревато травмами, процесс обучения очень сложен с физической точки зрения. Участники группы сами не замечают, как начинают поддерживать друг друга, доверять и помогать. От этого формируется чувство общности, спустя какое-то время многие из товарищей по группе становятся настоящими друзьями.

Стремление к большему

Развитие в танцах на пилоне — это постоянное стремление к чему-то большему, после достижения одной цели появляется несколько новых. Упорство, терпение и труд помогают добиваться целей и осознавать неограниченность своих возможностей.

Работа над гибкостью, растяжкой и силой для достижения результата делает людей более упорными и требовательными в профессиональной и личной жизни.

Разные стили

Танцы на пилонах подразделяются на несколько стилей. В направлении Pole Sport развитие направленно преимущественно на физические способности, Pole Art — это сочетание сложности трюков и необычности костюмов, Pole Fitness относится скорее не к танцам, а к шестовой акробатике.

Отсутствие возрастных ограничений

Большой выбор направлений делает танцы на пилоне доступными для всех возрастных категорий. Тренировки подразделяются по степени сложности, группы комплектуются по степени физической подготовки, возрастной фактор не имеет никакого значения.

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