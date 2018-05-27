Что позволит «Меркурий». Путь от фермы продуктов животного происхождения станет прозрачным

С 1 июля покупатели в торговых сетях могут не досчитаться колбас, сосисок, йогуртов, рыбы и прочих товаров животного происхождения.

Продуктам, не прошедшим ветеринарную сертификацию по системе «Меркурий», доступ на полку будет закрыт. Об этом предупредила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Все торговые компании АКОРТ прошли регистрацию в Россельхознадзоре и с 1 июля готовы работать в системе, — отметила представитель ассоциации Ольга Фабрикантова. — А вот поставщики разных сетей готовы только на 20-50%».

Даже в первой сотне самых крупных поставщиков около 30% компаний не завершили интеграцию в систему, стабильно работают в ней только 5% компаний. До введения новшества еще больше месяца, в АКОРТ просят территориальные органы ветеринарного контроля помочь поставщикам зарегистрироваться в системе «Меркурий» и начать работать с ней.

Федеральная государственная система ветеринарной сертификации призвана сделать рынок прозрачным, — сообщает « Российская газета ». Отражаться в электронном виде будет каждый этап производства и перемещения продуктов животного происхождения — молочных и мясных, яиц, меда, рыбы от конкретной фермы до полки. Тем самым рынок освободится от фальсификата, контрабанды, контрафакта и просрочки. В Россельхознадзоре пояснили, что покупатель будет уверен в качестве приобретаемых продуктов. Например, сейчас доля фальсифицированной молочной продукции на рынке доходит до 25%.

«Мы регулярно сталкиваемся с вопиющими фактами контрабанды, фальсификата и с безнаказанностью мошенников», — отметила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано

По идее электронная сертификация должна облегчить жизнь и самим добросовестным участникам рынка, поскольку избавит их от бумажной волокиты. Правда оборот электронных документов при этом увеличится в сотни и даже тысячи раз. Проблема и в том, что перечень продуктов, на которые теперь нужно будет оформлять ветеринарные сертификаты, существенно расширяется за счет готовой продукции, например, сыров или колбасы. Торговля просит дать отсрочку «сырьевым» продуктам, но прошедшим обработку, таким как мед, куриное яйцо, рыба.

Как пояснила Ольга Фабрикантова, в этом случае нужно внести в законодательство уточнения к таким продуктам — «мед переработанный» или «яйцо фасованное», «рыба потрошеная и фасованная». Сырьевые продукты требуют ветеринарной проверки, а переработанные уже не требуют. Тем самым два вида товаров будут разделены, поставщикам и торговым сетям не придется оформлять лишние сертификаты. Как сообщили в АКОРТ, предложения ретейлеров уже рассматривают госорганы.