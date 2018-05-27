13 фактов о ножах, которые важно помнить

Для домашнего шеф-повара вы уже вполне пристойно владеете матчастью, выучив классификацию ножей и усвоив, где их нужно хранить. Однако, подобно любой дисциплине, кулинария — это то, что можно постигать всю жизнь, и ножи как связующее звено, ведущее вас к успеху на этой ниве, на поверку не так просты, какими кажутся. Не стоит впадать в заблуждение, что инструмент премиум-класса гарантирует кулинарные шедевры в конвейерном темпе. От хорошего ножа мы можем ждать только качества и остроты, но эффективность и безопасность работы с ним уже всецело ложится на наши плечи. И мы это понимаем, когда, к примеру, говорим, что порезались ножом, а не нож вышел из-под контроля и сам напал на нас. Так что оставим подобные сюжеты Стивену Кингу и будем реалистами: чтобы поддерживать на кухне этику, эстетику и мирное время, вам нужно знать и умело владеть некоторыми правилами.

Только специальные поверхности

Используя в качестве поверхности разделочные доски из дерева, пластика и бамбука, вы дольше сохраните свой нож в рабочем состоянии. Напротив, стекло, металл, камень и керамика быстро превратят его в бесполезный кусок стали.

Дополнительная безопасность

Чтобы доска не гуляла по столу от ваших движений, подложите под нее кухонное полотенце.

Не покупайте больших наборов

Предпочтите пару ножей, которые вы выбрали сами, чем целый набор из посредственных железок.

Не ловите падающий нож Хотите разрешить конфликт без кровопролития? Дайте ножу упасть, если уж он так решил. И лучше бы вам не стоять на полу босиком.

Не кладите ножи в раковину

Гора посуды, замоченная в воде с моющим средством — картина вполне знакомая. Однако ножам там делать нечего: скользкий острый нож потенциально опасен. Дабы не искушать судьбу, помойте нож сразу после работы и уберите туда, где ему место.

Соблюдайте порядок

Кухонный стол — это тот же слесарный верстак: здесь не должно быть ничего постороннего.

Зазубренный нож — это не пила

Подчас для того, чтобы аккуратно отрезать зубчатым ножом ломтик батона, хватает одного легкого движения. Возможно, этот навык придет не сразу, но в будущем ваши старания себя оправдают.

Нож для стейков — только для стейков

Во многих домах зазубренным ножом для стейков режут решительно все продукты, что категорически недопустимо. Минимальный набор ножей должен включать в себя нож шеф-повара, рассчитанный на многоцелевое использование, и нож для чистки овощей.

Только для еды!

Где проходит грань между тем, что можно резать кухонным ножом, а что нельзя? Обнаружить ее очень просто: подумайте, стали бы вы в здравом уме кусать то, что собираетесь разрезать.

Нож — это индивидуальный инструмент

Нож ножу рознь, и инструмент, подходящий для одного, совершенно не подходит для другого. Поэтому прежде чем сделать важную покупку, изыщите возможность ее протестировать.

Режем правильно

Истина, которую многие забывают: двигайте по столу продукт, но не нож. Нож следует надежно удерживать костяшками пальцев, используя их как направляющие и двигая ножом только в вертикальной плоскости. Продукт в свою очередь должен быть прижат к столу, желательно всеми пятью косточками.

Чем острее нож, тем меньше порезов

Тупые ножи опаснее острых — слегка абсурдно, но только на слух или при прочтении. В массе своей причиной порезов становится чрезмерное усилие, которое мы прикладываем к продукту: лезвие не режет, мы нажимаем сильнее, нож соскальзывает, и конец немного предсказуем. Следовательно, первое правило безопасности на кухне: поддерживайте остроту ножей.

Лезвием нельзя сгребать

Обратите внимание, каким торцом ножа вы сгребаете нашинкованные овощи в кастрюлю или сковороду — острым или тупым? В первом случае ножу можно только посочувствовать — при таком отношении он долго не протянет. Перевоспитывайте себя и всегда поворачивайте нож обратной стороной.