Необычные способы заработать

Жизнь современного человека подчинена правилам: нам нужно выбрать профессию, обучиться, а потом устраиваться по специальности. Однако некоторым людям достаточно проявить немного изобретательности — и работа найдётся.

На порталах, где обычно работу ищут парикмахеры и сантехники, мастера маникюра и другие специалисты, периодически попадаются нестандартные объявления.

Мыть окна и улыбаться

Так, например, родители ищут человека, который бы мог заменить их на школьном субботнике. Они обещают за это около 3000 рублей. «Нужно принять участие в субботнике в школе. Прийти, сделать всё, что скажут, скорее всего, нужно будет что-то красить или мыть окна», — говорится в объявлении на сайте YouDo. То есть, чтобы получить эту подработку, достаточно быть вежливым и трудолюбивым.

Незабываемый вечер и новые встречи

Другой вариант — состоятельный человек ищет себе весёлую компанию. Он хочет провести незабываемый вечер и просит не быть банальными. «Вспомните ваш лучший день, вашу самую яркую эмоцию и поделитесь ей со мной. С меня — оплата всех расходов (в рамках разумного) и бонус вам 5000 рублей», — обещает он на YouDo.

Global Look Press/Alexander Legky

Возможно, у автора этого объявления просто нет друзей. Сегодня сервисы по прокату приятелей популярны во многих странах мира. Наша страна — не исключение. Найти такого небескорыстного собеседника можно ещё и в специализированных агентствах или на тематических страницах в социальных сетях.

В Москве арендовать друга можно примерно от 500 до 1000 рублей за час. На портале бесплатных объявлений Avito есть собеседники и за 1500 рублей в час. При этом средняя продолжительность встреч составляет 4–5 часов.

«Выслушаю с любовью, искренне постараюсь вас понять и признаю вашу уникальность. Я ваш друг, собеседник, «жилетка», «свободные уши напрокат», — обещает «друг» на странице портала.

Занять место в парке

В тёплое время года, когда многие жители города стараются хотя бы ненадолго выбраться на природу, они отправляются на шашлыки. И вот здесь возникает проблема: хорошие места, где могла бы расположиться компания, быстро занимают. Поэтому люди разыскивают ещё одного нестандартного «специалиста» — он приходит в парк рано утром и бронирует место для пикника. Стоимость услуги — 1500 рублей. Такие деньги предлагают в объявлении на YouDo.

Global Look Press/Dmitry Chasovitin

Кстати, можно вспомнить о множестве объявлений при продаже мест в очереди за новым iPhone. Тогда за несколько тысяч людей люди готовы были продать свою очередь истинным фанатам американских гаджетов. К слову сказать, чем ближе была очередь к началу, тем цена была выше. Любители быстрых денег приходили с пледами и раскладушками, ночуя о у дверей магазинов Apple в ожидании часа икс.

Всё это напоминает бизнес бабушек, которые в своё время готовы были за вознаграждение провести к началу очереди на концерты в Кремле или «Лужниках». Прогресс не стоит на месте, и сейчас бизнес развивается стремительней.

Открытки на песке

Кто не мечтал хоть раз сменить серый офис на яркий пейзаж с океаном? Некоторые люди пошли дальше и сделали роскошные виды частью своего бизнеса. Сегодня очень популярны поздравления, которые пишут на песчаном берегу океана. Это могут быть стандартные фразы, вроде «Вася, с днём Рождения», или романтичные признания. Например: «Маша, ты моя судьба».

Сначала эти слова выводят на песке, а потом их фотографируют. Примерная стоимость таких открыток — от 1200 рублей. Конечно, они недолговечны: аккуратно выведенные слова смывает вода, однако память о них остаётся на фотографиях и в воспоминаниях. Для того, чтобы открыть такой сервис, достаточно улететь к красивым пейзажам и сделать несколько вдохновляющих снимков.

В общем, способов заработать действительно очень много. Нужно только включить свою фантазию и не бояться перемен.