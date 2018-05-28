«Он разбил мне губу и оставил огромный синяк»: продавец Волжского рассказала о нападении

Молодая волжанка, получившая серьезный удар по лицу в торговом центре «Китай-город», попала в больницу с разбитой губой и раной между подбородком и губой. На лице красивой и улыбчивой девушки вырос большой темный синяк.

Свою встречу с агрессивным мужчиной юная продавец обувного отдела Надежда помнит буквально по минутам.

— Ко мне подошла женщина с коробкой обуви в руках и попросила обменять босоножки, купленные на распродаже за 1000 рублей, — рассказывает Надежда. — Они ей разонравились, да и носить их стало очень неудобно. Я спокойно объяснила, что с момента покупки прошло больше двух недель. Ни обменять товар, ни отдать за него деньги я уже не могу. Я сказала: «Если хотите добиться своего, идите в отдел по защите прав потребителей и делайте экспертизу за свой счет».

Обиженная таким ответом женщина сфотографировала уголок потребителя и нервно выскочила из магазина. Через час она вернулась в отдел с крепким мужчиной и сразу же подошла к Надежде.

— Мужчина без лишних предисловий задал мне вопрос: «Деньги возвращать будешь?», — вспоминает продавец обувного отдела. — Я покачала головой и тут же получила удар по лицу. Помню, что меня отбросила в сторону, я убежала за соседний стеллаж. Никто из очевидцев не захотел связываться с этим агрессивным мужчиной. Коллеги вызвали мне скорую помощь.

С окровавленным лицом девушка попала к стоматологам, которые зашили разбитую нижнюю губу и рану между губой и подбородком.

— Я не раз видела в нашем отделе и эту женщину, и мужчину, но даже не могла подумать, что они могут напасть на меня, — признается Надежда. — Сейчас руководство магазина выплатило мне компенсацию в размере 14 тысяч рублей. Каждый день звонят и пишут десятки волжан и волгоградцев. Все спрашивают, как я себя чувствую, и чем мне можно помочь. Чувствую себя неплохо — похудела. Не буду скрывать, что из-за ноющей губы я до сих пор с трудом кушаю. Даже если этого негодяя найдут в ближайшее время, возвращаться в свой магазин я уже не хочу.

В пресс-службе волжской полиции уточнили, что их сотрудники работают с очевидцами и проводят экспертизу травм.