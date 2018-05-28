«Он сорвался и сожалеет»: продавщицу в Волжском нокаутировал сын президента федерации каратэ

Стало известно имя мужчины, который 23 мая вечером в городе-спутнике Волгограда Волжском со всего размаха ударил кулаком в лицо девушку-продавца в торговом центре «Китай-город». Как удалось выяснить V1.ru , обидчиком 23-летней девушки оказался тренер по карате и сын известного в Волжском человека — президента федерации карате WKF Волгоградской области Сергея Толстова Виталий Толстов. Об этом Сергей Толстов признался в телефонном разговоре с корреспондентом V1.ru.

Сразу после того, как на сайте V1.ru вышла публикация об инциденте в торговом центре, в результате которого молодая продавец-консультант оказалась в больнице, в редакцию от читателей поступило сообщение: «боец» очень похож на сына тренера по карате Сергея Толстова, а женщина, которая пыталась обменять ношенные босоножки, — его бывшая супруга Вера.

«Проблема была из-за каких-то тапочек»

В день, когда случился инцидент, Сергея Толстова не было в городе. Только сегодня тренер вернулся домой и, узнав о случившемся, не стал скрывать правду. В разговоре с корреспондентом V1.ru он признался: да, в торговом центре пыталась обменять обувь его бывшая жена, а нокаутировавший продавщицу мужчина — его сын.

— Я только сегодня вернулся домой и узнал об этом инциденте, — рассказал президент V1.ru Сергей Толстов. — Проблема была из-за каких-то тапочек. Я ни в коем случае не одобряю поступок своего сына, так как не было повода бить по лицу. Он взрослый человек и должен отвечать за свои поступки. Вопрос можно было решить другим путём. Он признаёт, что сорвался и сейчас сожалеет о случившемся. В то же время Сергей Толстов считает, что в происшествии виноваты обе стороны — и распустивший руки сын, и девушка-продавец. — Скандал не возник на пустом месте, — уверен Сергей Толстов. — По моим сведениям, молодая продавщица нахамила моей бывшей супруге. Она просто спросила: «Что делать с товаром?». Реакция консультанта была очень грубой. Этим она спровоцировала скандал. Вера пришла со слезами на глазах к сыну и попросила помочь разобраться. Кто прав, кто виноват — решат правоохранительные органы . Думаю это послужит уроком обоим: молодой сотруднице магазина быть вежливой и относиться к старшим с уважением, а сыну впредь хорошо подумать, прежде чем совершать подобные поступки.

Нокаутировавший волжанку каратист

По информации из открытых источников Виталий Толстов так же, как и отец, занимается каратэ, причем на профессиональном уровне. Мужчина тренировал подрастающее поколение вместе с отцом, был директором детско-юношеской спортивной школа № 5 Волжского и числился ответственным секретарем Волгоградской областной федерации каратэ.

«Наверное, он принял меня за мужчину»

Надя до сих с ужасом вспоминает тот страшный день

Пострадавшая от свирепого нападения Надя снова подходит к стеллажам и ставит на пластиковую полку упавшие летние босоножки.

— Вот те самые сиреневые туфли, из-за которых меня ударили, — продавец показывает босоножки на высокой платформе. — Все покупки мы записываем в специальную тетрадь. Третьего мая эта женщина купила у моей соседки платье и попросила подобрать ей обувь в тон. Померила и купила 37-й размер. Тысячу рублей они стоят.

Проводив покупателей, которые выбрали летнюю пару босоножек, к разговору подключается и напарница Надежды Карина. По словам девушек, у их прилавков уже не раз останавливались и женщина, и тот самый агрессивный мужчина.

— Месяца два назад он присматривал обувь, но, если честно, я побоялась подойти к нему и предложить свою помощь, — признается Надежда. — Уж больно зло он хватал ботинки и летние сандалии и бросал их на полку. Я стараюсь не работать с такими покупателями. Его спутница пришла к нам 22 мая. Показала босоножки моей коллеге Карине и согласилась заглянуть на следующий день.

Цена разбитого лица юной девушки — точно такие, но сношенные босоножки

В два голоса пострадавшая Надежда и ее коллега убеждают: за несколько недель женщина успела «убить» сиреневые босоножки до неузнаваемости.

— Она показала нам свою обувь: убитый рисунок на подошвах, дырка и грязь, — рассказывает Надежда. — Я сказала ей, что прошло две недели. Да и к тому же принимать обувь в таком состоянии я не могу. До этого мы никогда не доходили с клиентами до скандала: если они нашли брак или не проходили в своих босоножках и недели, мы тут же возвращали деньги. Но тут нашей вины в том, что даме разонравилась обувь, не было. Я объяснила ей это очень вежливо.

Сотрудницы соседних отделов, ставшие свидетелями нападения, забывают о торговле и внимательно вслушиваются в рассказ коллеги.

— Примерно через час в «Китай-город» зашел этот мужчина. После вопроса «Будешь возвращать деньги?» он нанес мне очень сильный удар. К сожалению, китаец — хозяин соседней точки — увидел меня уже с разбитой губой. Пока он сообразил, что произошло и бросился со своим продавцом на улицу, эта парочка успела ретироваться.

— А я в тот момент ушла за новой парой обуви для другой клиентки, — подключается Карина. — Захожу в свой пролет, а мне говорят: «Твою напарницу ударили». Когда я прибежала, Нади уже не было. Через несколько минут она вернулась из туалета, придерживая губу. Села к низкому зеркалу и стала рассматривать страшные последствия: лицо раздулось, сказать ничего не может. Мы, конечно, в тот же момент вызвали скорую помощь.

Девушку тут же отвезли в ближайшую стоматологию и обкололи порванную губу обезболивающими.

На прежнее место работы Надежда возвращаться не планирует

— Швы появились и внутри, и снаружи. По словам врачей, теперь я навсегда останусь со шрамом, — вздыхает продавец «Китай-города». — Когда о нападении узнали папа и мама, попросили больше никогда не возвращаться на рынок и искать новую работу. Кормлю я себя самостоятельно — родители развелись, мама воспитывает двух маленьких детей. Кстати, я уже четыре года работаю в «Китай-городе». Всякое случалось: и пьяные заходили, и неадекватные. Но вот по лицу меня еще не били ни разу.

Сегодня Надежда, за несколько дней получившая сотни сообщений от сочувствующих жителей Волгограда, Волжского, Москвы и Санкт-Петербурга, выходит из дома только вместе со своими друзьями.

— Этот мужчина «засветился» в сети. А вдруг он рассвирепеет еще больше и решит меня где-то подкараулить? — рассуждает Надежда. — Вообще мне очень хочется посмотреть на него и спросить: почему вы меня ударили? Наверное, приняли за мужчину? Мне кажется, я все же похожа на девушку. Хрупкую девушку, которая после этого удара похудела с 52 до 46 килограммов.

Ведутся поиски

В полиции города Волжского V1.ru сообщили, что поиски напавшего на девушку-продавца мужчины продолжаются. Более ничего о нем не говорится.

К сожалению, на момент публикации нам не удалось поговорить с Валерием Толстовым: мужчина сначала не брал трубку, а позже вовсе отключил свой мобильник. Мы готовы выслушать его версию конфликта, если он позвонит к нам в редакцию по телефону 8 (8442) 26-63-92.