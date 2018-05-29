Полиция задержала подозреваемого в избиении продавщицы из-за босоножек

Как передаёт РИА Новости, полиция города Волжского Волгоградской области задержала 32-летнего местного жителя. Это бывший спортсмен, сын президента областной федерации каратэ Виталия Толстого. «Мой сын раньше занимался каратэ. Не знаю всех обстоятельств, но думаю, он не сдержал эмоций. Сын просто хотел защитить свою мать, которая и купила босоножки. Продавец ей нахамила, довела до слез», — рассказал агентству спортивный функционер.

В полиции рассказали, что по факту причинения телесных повреждений 23-летней работнице магазина возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Виновному грозит до двух лет лишения свободы.