В отношении каратиста, ударившего в Волжском продавца, возбудили уголовное дело

В городе Волжском Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении нокаутировавшего 23-летнюю продавщицу спортсмена. Каратиста подозревают в нанесении девушке побоев.

— По факту причинения телесных повреждений работнице магазина в отношении 32-летнего Виталия Толстова возбуждено головное дело по статье «Побои», — сообщили V1.ru ГУ МВД России по Волгоградской области. — Сегодня днем подозреваемый в совершении преступления был доставлен в отдел полиции и опрошен в рамкахх процессуальной проверки, по итогам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время задержанный Виталий Толстов остается в отделе полиции города Волжского.