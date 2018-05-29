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В отношении каратиста, ударившего в Волжском продавца, возбудили уголовное дело
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В отношении каратиста, ударившего в Волжском продавца, возбудили уголовное дело 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В городе Волжском Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении нокаутировавшего 23-летнюю продавщицу спортсмена. Каратиста подозревают в нанесении девушке побоев.
— По факту причинения телесных повреждений работнице магазина в отношении 32-летнего Виталия Толстова возбуждено головное дело по статье «Побои», — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Сегодня днем подозреваемый в совершении преступления был доставлен в отдел полиции и опрошен в рамкахх процессуальной проверки, по итогам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время задержанный Виталий Толстов остается в отделе полиции города Волжского.
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