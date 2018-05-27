Ещё
В торговом центре Волжского мужчина нокаутировал молодую продавщицу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В торговом центре Волжского мужчина нокаутировал молодую продавщицу 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В городе -спутнике Волгограда Волжском в торговом центре «Китай-город» 23 мая неизвестный мужчина со всего размаха кулаком ударил в лицо молодой девушке. Причиной нападения стало то, что пострадавшая, являясь продавцом обувного отдела, отказалась забирать у его спутницы ношенные босоножки.
— Днем в отдел пришла женщина, которая попросила забрать у нее ранее купленную обувь, — рассказали V1.ru очевидцы случившегося. — Девушка-продавец культурно и без каких-либо повышения тона или истерик объяснила покупательнице, что с момента покупки прошло две недели, а значит, принять товар она не может. Женщина выслушала и ушла.
Волжанка вернулась в отдел через некоторое время вместе с мужчиной. После короткой беседы с продавцом крепкий волжанин со всего размаха ударил ей кулаком в лицо.
— Он просто переспросил, будет ли она меня обувь, на что девушка повторила, что не будет. После этих слов он нанес ей удар такой силы, что несчастную откинуло в сторону и она, схватившись за лицо, убежала в соседний отдел.
Женщина, которая хотела обменять ношенные босоножки, поведение своего спутника восприняла вполне спокойно. На записи, которую сняли с камер наблюдения в торговом зале, видно, что она наблюдает за происходящим вполне спокойно.
v1.ru: последние новости
В Волгограде ищут бывшего концертмейстера ансамбля «Улыбка» В Волжском ищут родителей потерявшегося маленького мальчика В Волгограде, оставшись без присмотра, из окна выпала со второго этажа девочка
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс влияет на женскую внешность19
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь82
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться120
Секс с точки зрения науки: 10 любопытных фактов
Откровенный образ Решетовой никто не оценил7
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение