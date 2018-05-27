В торговом центре Волжского мужчина нокаутировал молодую продавщицу

В городе -спутнике Волгограда Волжском в торговом центре «Китай-город» 23 мая неизвестный мужчина со всего размаха кулаком ударил в лицо молодой девушке. Причиной нападения стало то, что пострадавшая, являясь продавцом обувного отдела, отказалась забирать у его спутницы ношенные босоножки.

— Днем в отдел пришла женщина, которая попросила забрать у нее ранее купленную обувь, — рассказали V1.ru очевидцы случившегося. — Девушка-продавец культурно и без каких-либо повышения тона или истерик объяснила покупательнице, что с момента покупки прошло две недели, а значит, принять товар она не может. Женщина выслушала и ушла.

Волжанка вернулась в отдел через некоторое время вместе с мужчиной. После короткой беседы с продавцом крепкий волжанин со всего размаха ударил ей кулаком в лицо.

— Он просто переспросил, будет ли она меня обувь, на что девушка повторила, что не будет. После этих слов он нанес ей удар такой силы, что несчастную откинуло в сторону и она, схватившись за лицо, убежала в соседний отдел.

Женщина, которая хотела обменять ношенные босоножки, поведение своего спутника восприняла вполне спокойно. На записи, которую сняли с камер наблюдения в торговом зале, видно, что она наблюдает за происходящим вполне спокойно.