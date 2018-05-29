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В Волжском задержали нокаутировавшего девушку-продавца каратиста
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В Волжском задержали нокаутировавшего девушку-продавца каратиста 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В городе-спутнике Волгограда Волжском задержали Виталия Толстова, который вечером 23 мая в торговом центре «Китай-город» ударил в лицо девушку-продавца. Опытного каратиста, из-за которого волжанка оказалась в руках врачей, искали несколько дней.
О задержании мужчины, который в торговом зале нокаутировал хрупкую девушку, стало известно около получаса назад. Полиция города Волжского занималась поисками несколько дней. В результате мужчину удалось задержать сегодня утром, сейчас с ним проводится работа, выясняются все обстоятельства происшествия.
Личность ударившего девушку мужчины V1.ru удалось выяснить благодаря читателям, которые, посмотрев видео, сообщили о его схожести с сыном президента федерации карате Сергея Толстова. В телефонном разговоре с корреспондентом V1.ru Сергей Толстов подтвердил, что именно его сын ударил кулаком в лицо молодую продавщицу.
32-летний Виталий Толстов, как и отец, является профессиональным каратистом. Мужчина тренировал подрастающее поколение вместе с отцом, был директором детско-юношеской спортивной школы № 5 Волжского и числился ответственным секретарем Волгоградской областной федерации карат.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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