В Волжском задержали нокаутировавшего девушку-продавца каратиста

В городе-спутнике Волгограда Волжском задержали Виталия Толстова, который вечером 23 мая в торговом центре «Китай-город» ударил в лицо девушку-продавца. Опытного каратиста, из-за которого волжанка оказалась в руках врачей, искали несколько дней.

О задержании мужчины, который в торговом зале нокаутировал хрупкую девушку, стало известно около получаса назад. Полиция города Волжского занималась поисками несколько дней. В результате мужчину удалось задержать сегодня утром, сейчас с ним проводится работа, выясняются все обстоятельства происшествия.

Личность ударившего девушку мужчины V1.ru удалось выяснить благодаря читателям, которые, посмотрев видео, сообщили о его схожести с сыном президента федерации карате Сергея Толстова . В телефонном разговоре с корреспондентом V1.ru Сергей Толстов подтвердил, что именно его сын ударил кулаком в лицо молодую продавщицу.

32-летний Виталий Толстов, как и отец, является профессиональным каратистом. Мужчина тренировал подрастающее поколение вместе с отцом, был директором детско-юношеской спортивной школы № 5 Волжского и числился ответственным секретарем Волгоградской областной федерации карат.