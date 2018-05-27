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Какие ругательства есть на Северном Кавказе
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Какие ругательства есть на Северном Кавказе 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Ругаются на Кавказе, несмотря на темперамент, реже, чем в России. Здесь не принято употреблять грубые слова всуе. А если уж собеседники начали обмениваться оскорблениями, дело легко может дойти до драки, а то и до поножовщины.
Грубо разговаривать со старшими или даже просто в их присутствии — вопиющее нарушение неписаного этикета. Ругаться, находясь в обществе женщин, также не принято.
Чеченские ругательства
Следует помнить, что в чеченском языке есть фонемы, отсутствующие в русском. Выговорить их без тренировки можно лишь приблизительно.
«I» — так обозначается звонкий гортанный согласный звук, произносимый с резким выдохом. Согласные, после которых стоит «ъ», произносятся твердо, отрывисто, с придыханием. «Ь» смягчает звук, обозначаемый предшествующей ему буквой.
В чеченских словах ударение всегда делается на первый слог.
Арсенал ругательств включает пожелания неприятностей со здоровьем.
«Хьай тIол йеста хьа!» — «Чтоб у тебя грыжа появилась!»
«Нир ял хIун!» — «Чтоб тебя понос пробрал!»
Следующее выражение намекает на военные конфликты, которые, лично или по рассказам старших, помнит большинство населения.
«АхI дукъ къуйхI бэйъ, ас хIо дъа таъ вир ву». — «Будешь много болтать, устрою ковровую бомбардировку». «Болтать» здесь синонимично русскому матерному эквиваленту.
«Аузунга чичайм!» — угроза справить большую нужду в рот обидчика.
«ЦIог маж до хьа!» — обещание надрать собеседнику задницу.
«Хьо суна кIел ву!» — выражение пренебрежения к противнику. Как «Мне на тебя наплевать», только грубее.
Самые страшные оскорбления у чеченцев, как и у других народов Кавказа, те, в которых упоминаются родители адресата.
«Ас хьа нанн дина!» Уверение в том, что автор высказывания вступал в интимную связь с матерью оппонента. По смыслу также аналогично выражению из русской ненормативной лексики.
Немногим менее оскорбительны и тоже могут стать причиной кровопролития обещание изнасиловать адресата, как правило, мужского пола («Ас хья суна!») и утверждение, что собеседник вообще не мужчина («ТIг цIa ху`л»).
Осетинские ругательства
Здесь также требуется краткое лингвистическое пояснение: «æ», единственная буква, которой нет в русском алфавите, читается на севере Осетии как «слабая», безударная «а», в южных регионах — как нечто среднее между «а» и «э», наподобие английского «a» в закрытом слоге (например, в слове «cat»).
Поводом для конфликта, как и у чеченцев, с большой вероятностью станут высказывания, затрагивающие мать собеседника.
«Дæ мадыл сбад!» В буквальном переводе: «Сядь на свою мать!»
Крайне унизительными считаются выражения, в которых речь идет о половом контакте между двумя мужчинами.
«Дæ быкъ ма сыхкæн!» — грубое требование замолчать (закрыть рот). То же самое означает и «Шых ка ма да бык!».
Грузинские ругательства
Оскорбительные выражения, популярные среди грузин, армян и азербайджанцев, здесь передаются в написании русскими буквами.
Выражение «Шени траки лапораки» передает презрение к словам собеседника: «Это задница твоя говорит». Пренебрежение к чрезмерно словоохотливому собеседнику слышно и в угрозе: «Пирши шевеци, бичо!» — «Мальчишка, я тебе рот порву!»
Армянские ругательства
Перевод словосочетания «бози тха» — «сукин сын» — по-русски звучит почти невинно. Но армяне понимают это более буквально, и ответом на такую реплику вполне может стать удар ножом.
Негативно армяне могут воспринять и утверждение о том, что всё будет хорошо. Если человек расстроен своей жизненной ситуацией, он может в ответ бросить фразу «Кунэм ку лявэт!»
Азербайджанские ругательства
Поэтичное выражение «Дявя гётю йахламах» означает «Мазать маслом верблюжью задницу», то есть заниматься ерундой.
Современное ругательство со словом, заимствованным из русского, относится к водителям-лихачам.
«Сяня права верянин анасыны сиким!» — «… мать того, кто тебе права выдал!»
Русское выражение, примерный нормативный эквивалент которого — «выпендриваться», по-азербайджански звучит гораздо длиннее: «Гётюня-башына йахмаг».
Азербайджанцы щепетильно относятся к чести семьи и своего рода, поэтому упоминание в ругательстве родственников человека может обидеть мужчину.
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