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Почему все обсуждают племянницу принцессы Дианы, и что мы о ней знаем
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Почему все обсуждают племянницу принцессы Дианы, и что мы о ней знаем 

SNCmedia.ru 45 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Семья
Китти 27 лет, она дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и модели Виктории Айткен. У нее две младшие сестры-близняшки — Элайза и Амелия, а также младший брат Луи. Кстати, именно его пресса окрестила новым завидным холостяком.
Известно, что мать Китти, Виктория, страдала от алкогольной и наркотической зависимостей и имела серьезные проблемы со здоровьем. Вокруг семьи Спенсеров всегда ходило множество слухов. По этой причине в 1995 году они решили переехать в Южную Африку, а в 1997 стало известно о разводе графа Чарльза и Виктории.
Образование и отношение к модной индустрии
Китти училась в южноафриканском университете Кейптауна. Там она изучала психологию, английскую литературу и политику. В 2012 году Спенсер вернулась в Лондон, где продолжила свое обучение в Regent’s University и получила степень магистра в сфере бренд-менеджмента.
Известность в индустрии моды Китти принесла съемка для японского Vogue. Это была ее первая глянцевая обложка, кроме того, она дважды появлялась на обложке Tatler. Известно также о сотрудничестве Спенсер с модельным агентством Storm Management, которое представляет Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и многих других. В прошлом сезоне состоялся дебют Китти на Недели моды в Милане.
На данный момент Спенсер — муза итальянского бренда Dolce&Gabbana: она участвует во всех показах и рекламных кампаниях модного Дома. Безупречный вкус и чувство стиля, судя по всему, у нее врожденные. Для свадьбы двоюродного брата Китти выбрала изумительное платье изумрудно-зеленого цвета с цветочным принтом на подоле. Образ дополнили шляпка с вуалью, клатч и подобранные к нему лодочки.
Благотворительность и не только
В отличии от ее королевских родственников, Спенсер разрешено вести социальные сети. Этой возможностью она не пренебрегает и в своем Instagram часто делится фотографиями со светских мероприятий и публикует забавные видео.
Китти продолжает дело своей тети — занимается благотворительностью. Она является послом организации Centrepoint, которая оказывает поддержку бездомным людям Британии. Именно с этим фондом в свое время работала Диана. Кроме того, Спенсер — один из попечителей фонда Give Us Time, деятельность которого направлена на оказание помощи семьям военных.
Личная жизнь
У девушки было два длительных романа, последний из которых с английским магнатом в сфере недвижимости Николо Баратьери ди Сан Пьетро завершился в прошлом году. Мужчина был старше своей избранницы на 20 лет, однако за 4 года отношений предложение девушке он так и не сделал. Как обстоят дела в личной жизни английской аристократки сейчас, остается только гадать.
Популярность Спенсер значительно возросла после ее появления на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Девушка оказалась в центре внимания не только прессы, но и поклонников королевской семьи. Интернет пестрит ее фотографиями, а стилисты считают ее образ одним из лучших на прошедшем мероприятии. Что ж, будем следить за Китти. Судя по всему, теперь ее имя будет мелькать в СМИ гораздо чаще.
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