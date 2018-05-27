Почему все обсуждают племянницу принцессы Дианы, и что мы о ней знаем

Семья

Китти 27 лет, она дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и модели Виктории Айткен. У нее две младшие сестры-близняшки — Элайза и Амелия, а также младший брат Луи. Кстати, именно его пресса окрестила новым завидным холостяком.

Известно, что мать Китти, Виктория, страдала от алкогольной и наркотической зависимостей и имела серьезные проблемы со здоровьем. Вокруг семьи Спенсеров всегда ходило множество слухов. По этой причине в 1995 году они решили переехать в Южную Африку, а в 1997 стало известно о разводе графа Чарльза и Виктории.

Образование и отношение к модной индустрии

Китти училась в южноафриканском университете Кейптауна. Там она изучала психологию, английскую литературу и политику. В 2012 году Спенсер вернулась в Лондон, где продолжила свое обучение в Regent’s University и получила степень магистра в сфере бренд-менеджмента.

Известность в индустрии моды Китти принесла съемка для японского Vogue. Это была ее первая глянцевая обложка, кроме того, она дважды появлялась на обложке Tatler. Известно также о сотрудничестве Спенсер с модельным агентством Storm Management, которое представляет Синди Кроуфорд Кейт Мосс и многих других. В прошлом сезоне состоялся дебют Китти на Недели моды в Милане.

На данный момент Спенсер — муза итальянского бренда Dolce&Gabbana: она участвует во всех показах и рекламных кампаниях модного Дома. Безупречный вкус и чувство стиля, судя по всему, у нее врожденные. Для свадьбы двоюродного брата Китти выбрала изумительное платье изумрудно-зеленого цвета с цветочным принтом на подоле. Образ дополнили шляпка с вуалью, клатч и подобранные к нему лодочки.

Благотворительность и не только

В отличии от ее королевских родственников, Спенсер разрешено вести социальные сети. Этой возможностью она не пренебрегает и в своем Instagram часто делится фотографиями со светских мероприятий и публикует забавные видео.

Китти продолжает дело своей тети — занимается благотворительностью. Она является послом организации Centrepoint, которая оказывает поддержку бездомным людям Британии. Именно с этим фондом в свое время работала Диана. Кроме того, Спенсер — один из попечителей фонда Give Us Time, деятельность которого направлена на оказание помощи семьям военных.

Личная жизнь

У девушки было два длительных романа, последний из которых с английским магнатом в сфере недвижимости Николо Баратьери ди Сан Пьетро завершился в прошлом году. Мужчина был старше своей избранницы на 20 лет, однако за 4 года отношений предложение девушке он так и не сделал. Как обстоят дела в личной жизни английской аристократки сейчас, остается только гадать.