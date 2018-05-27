Без шума и пыли: как правильно делать уборку дома

Американский колледж исследования аллергии, астмы и иммунологии утверждает, что один из самых распространённых аллергенов — это пыль. Причём аллергическую реакцию вызывает не сама пыль, а так называемые пылевые клещи, которые в ней живут — они питаются частичками кожи, микроскопическими бытовыми отходами и другими незаметными субстанциями. Самый простой способ борьбы с пылью и клещами — тщательная уборка. Уборке стоит уделять особо пристальное внимание, если дома есть маленькие дети или кто-то из домашних страдает астмой (пыль может стать причиной частых приступов).

Так как же наводить порядок правильно? Ниже вы найдёте десять принципов идеальной уборки.

Делайте влажную уборку квартиры минимум два раза в неделю

Американская академия аллергии, астмы и иммунологии рекомендует мыть квартиру минимум два раз в неделю (а лучше всего — три). Да, это не так-то просто, особенно если учесть рабочий график большинства людей. Если у вас нет времени тщательно вычищать всю пыль, воспользуйтесь услугами клининговых компаний. Поверьте, лучше заплатить клинеру, чем потом тратить деньги на ингаляторы или лекарства от аллергии.

Забудьте про сухую уборку

Веники, щётки и пылесосы — это здорово, но только не в борьбе с пылью. Они гоняют её из угла в угол и не приносят ровным счётом никакой пользы. Особенно это касается недорогих пылесосов: большая часть пыли, которую они всасывают, вылетает обратно. «Сухие» гаджеты полезны, когда вы, например, что-то просыпали. Для уборки же лучше использовать влажные тряпки и специальные чистящие средства: спреи, гели и шампуни для различных поверхностей. Фото: shutterstock.com Присмотритесь к пылесосу с аквафильтром

Замечали, сколько пыли витает в воздухе после уборки обычным пылесосом? Если у вас уже есть проблемы со здоровьем, подумайте о покупке пылесоса с аквафильтром. Благодаря водным фильтрам такие пылесосы более эффективны в борьбе с пылью. Именно их рекомендуется использовать аллергикам, а также тем, у кого есть дети. Помимо чистого пола, вы получите ещё и чистый воздух — два в одном!

Прогуляйтесь после уборки

Даже после самой тщательной уборки какой-то процент пыли всё же остаётся. Чтобы не дышать ей, лучше на пару часов покинуть квартиру. За это время воздух станет чище. Старайтесь не затевать уборку перед сном, иначе всю ночь вам предстоит вдыхать пыльный воздух.

Делайте уборку в перчатках, маске и длинной одежде

Правильно подобранная одежда необходима для того, чтобы во время уборки пыль и грязь не оседали на коже. Маску лучше использовать одноразовую, а одежду стирать после каждой уборки. Фото: shutterstock.com Избавьтесь от пылесборников

К пылесборникам относятся все вещи, которыми вы долго не пользуетесь, например сувениры на полках и мягкие игрушки (с большой долей вероятности в них живут пылевые клещи). Для начала стоит избавиться от старых игрушек, которые уже успели впитать в себя максимальное количество грязи, а впоследствии покупать игрушки из более экологичных материалов, например из дерева.

Чаще меняйте постельное бельё

Постельное бельё считается любимым местом обитания клещей. Стирайте его один-два раза в неделю при температуре не менее 130 градусов — такая температура уничтожит все микроорганизмы. Раз в полгода комплекты постельного белья лучше выбрасывать и покупать взамен новые и свежие.

Чистите мягкую мебель

Здесь вам понадобится мощный пылесос или помощь профессионалов. Мягкая мебель, так же как и мягкие игрушки, хранит в себе рекордное количество пыли. Если есть возможность, то от старинных диванов и матрасов тоже лучше избавиться.

Меняйте фильтры в кондиционерах

Не все знают, что фильтры в бытовых кондиционерах подлежат замене, так как накапливают много грязи. Если вы подолгу не меняете фильтры, они начинают распространять грязь и, помимо приятной прохлады, гоняют по дому вредные микроорганизмы. Американская академия аллергии, астмы и иммунологии рекомендует менять фильтры минимум раз в три месяца.

Просите о помощи

При серьёзной аллергии на пыль просите близких помочь вам с уборкой или воспользуйтесь услугами клининговой компании. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Аксессуары для дома: 10 предметов, которые создают уют Как превратить обычную квартиру в квартиру мечты: 10 советов от популярного блогера Лины Кузнецовой Как начать озеленять квартиру (и не погубить в процессе ни одного цветка) Зачем нужен увлажнитель воздуха в квартире: 5 причин

Запись «Без шума и пыли: как правильно делать уборку дома» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.