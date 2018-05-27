Звезды старше 40, которые не стесняются появляться в бикини (и правильно делают)

Джада Пинкетт-Смит (46 лет) в контрастном бикини

Уилл Смит заявляет, что его брак так крепок благодаря тому, что супруги умеют выслушать друг друга. Но нам кажется, что идеальные ноги и плоский животик Джады сыграли тут не последнюю роль. Тина Канделаки (42 года) в бикини

Телеведущая умеет грамотно подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Тина так хорошо выглядит потому, что правильно питается и занимается фитнесом пять раз в неделю — еще один пример для подражания! Холли Берри (51 год) в бикини

В каждом интервью актриса подчеркивает, что только сила воли, регулярные тренировки и самодисциплина могут создать тело мечты. У Холли эти качества есть, поэтому в 51 год она выглядит так шикарно. Дениз Ричардс (47 лет) в розовом бикини

Глядя на фото Дениз в купальнике, невозможно поверить, что ей уже 47 (!) лет. И при этом у актрисы двое детей. Она говорит, что выглядеть на пляже так роскошно ей дают возможность пилатес и танцы. Изольда Ишханишвили (41 год) в купальнике в сеточку

Экс-солистка группы «Лицей» выглядит лучше многих молодых коллег. С таким шикарным телом и бесконечно длинными ногами можно позволить себе любой купальник. Гвинет Пэлтроу (45 лет) в бикини

Актриса не раз заявляла, что поддерживать себя в хорошей физической форме ей помогают здоровый образ жизни, правильное питание и спорт. Гвинет — вегетарианка, она даже написала несколько кулинарных книг. Кортни Кокс (53 года) в черном классическом бикини

Даже разменяв шестой десяток, Кортни не прячется от камер. Актриса поддерживает фигуру в прекрасной форме и с удовольствием появляется в купальнике на публике. Неудивительно, что после совместного отпуска Джонни Макдэйд сделал ей предложение. Алика Смехова (50 лет) в классическом бикини

Алика — пример для тех, кто считает, что только зарубежные звезды могут выглядеть хорошо в 50 лет. Заслуженная артистка не прибегала к услугам хирургов, но при этом может похвастаться телом 35-летней красотки. Все дело в здоровом образе жизни. Деми Мур (55 лет) в классическом бикини

Бытует мнение, что секрет такого шикарного тела актрисы заключается в романах с молодыми партнерами — приходится им соответствовать. Как бы то ни было, выглядит Мур действительно великолепно! Хайди Клум (44 года) в купальнике с принтом

Экс-супермодель, телеведущая, мать четверых детей и настоящая красотка! Хайди умудрилась сохранить идеальное тело даже после сложного развода. Неудивительно, что у нее куча молодых поклонников. Выберите стильный купальник в салоне нижнего белья Mon Secret. Яркие бикини с принтом выгодно подчеркнут фигуру.

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