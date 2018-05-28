Николай Цискаридзе разбил фанатке сердце

Известный танцовщик предпочитает не рассказывать посторонним о личной жизни, однако для телеведущей Марии Шукшиной в эфире «Гости по утрам» он сделал исключение.

Родители с детства приучали Цискаридзе носить личное в сердце, поэтому танцовщик не заводил аккаунтов в соцсетях и не давал откровенных интервью СМИ. Однажды отстраненность от Интернета загнала звезду в неловкую ситуацию. Николай Цискаридзе повстречал влюбленную в него поклонницу, якобы общавшуюся с ним Сети. Девушка показала кумиру переписку, а танцовщик разбил ей сердце, рассказав об отсутствии у себя аккаунтов. Артисту и фанатке стало неловко, это момент Николай запомнил на всю жизнь.

Сейчас Цискаридзе уже не танцует на профессиональной сцене, обучая будущих звезд.

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