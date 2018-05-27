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Во Вьетнаме придумали сомнительный способ увеличения груди
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Во Вьетнаме придумали сомнительный способ увеличения груди 

Вьетнам сегодня 59 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Во вьетнамских соцсетях обсуждают новый сомнительный способ увеличения груди, предлагаемый местными салонами красоты
Новый метод соединяет в себе акупрессуру и использование специальной техники. В своем аккаунте в Facebook один из салонов красоты, предлагающих такую услугу, называет ее «безопасной и эффективной»:
Клиентки получают давление на грудь, которое стимулирует молочные железы. Это помогает увеличить размер грудей, поскольку в них начинает перетекать жир из живота, плеч и рук.
Работники салона обещают клиенткам четырехлетнюю красоту груди. Или пожизненную, если те не собираются беременеть и будут правильно ухаживать за своим бюстом.
Другой салон предлагает аналогичную услугу за 21 млн донгов ($924).
Некоторые из клиенток таких салонов уже обратились к врачам с болями в груди и красными пятнами, оставшимися после массажа.
Врач из Хошимина Фам Чин Куок Хан заявил, что такой способ не столько увеличивает, сколько растягивает груди. Помимо этого, такое воздействие на бюст может привести к синякам и повреждению тканей.
По словам врача Института традиционной медицины в Хошимине Динь Тхи Лан Хуонг, нет ни одного научного исследования, подтверждающего эффективность данного метода. Зато точно известно, что такое грубое физическое воздействие на молочные железы может повлечь проблемы с грудным вскармливанием.
Источник: Tuoi Tre News
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