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Американка родила в коме и прожила еще три года
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Американка родила в коме и прожила еще три года 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Жительница США Шериста Джайлс родила ребенка, находясь в коме. Несмотря на тяжелую болезнь, ей удалось прожить еще три года, написала газета Daily Mail.
Шериста Джайлс была на четвертом месяце беременности, когда попала в автомобильную аварию вместе с друзьями. Приятели девушки получили лишь незначительные травмы, а она сама — тяжелую травму головы. Медики обещали сделать все возможное, но предупредили, что медицина не всесильна, и вероятность летального исхода — 98%: Шеристу никак не могли вывести из состояния комы.
Несмотря на состояние матери, плод продолжал развиваться. Через несколько месяцев у девушки начались преждевременные роды. Ребенок появился на свет, пока американка находилась в коме. Опытные врачи назвали этот случай чудом.
Шериста очнулась только через несколько месяцев. Узнав о рождении сына, она расплакалась от счастья и пообещала, что встанет на ноги ради него. После сильнейшей травмы девушке пришлось заново научиться ходить. Она прожила еще три года, увидела первые шаги своего ребенка и услышала его первые слова. После смерти Шеристы ее семья заявила, что именно маленький Лейтон — а именно так она назвала сына — дал ей силы бороться.
Жительница мексиканского города Масатлан 70‐летняя Мария де ла Луз шокировала местных жителей признанием в том, что скоро станет матерью. Пожилая женщина находится на шестом месяце беременности. Теперь она может войти в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая роженица.
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