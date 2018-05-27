Американка родила в коме и прожила еще три года

Жительница США Шериста Джайлс родила ребенка, находясь в коме. Несмотря на тяжелую болезнь, ей удалось прожить еще три года, написала газета Daily Mail.

Шериста Джайлс была на четвертом месяце беременности, когда попала в автомобильную аварию вместе с друзьями. Приятели девушки получили лишь незначительные травмы, а она сама — тяжелую травму головы. Медики обещали сделать все возможное, но предупредили, что медицина не всесильна, и вероятность летального исхода — 98%: Шеристу никак не могли вывести из состояния комы.

Несмотря на состояние матери, плод продолжал развиваться. Через несколько месяцев у девушки начались преждевременные роды. Ребенок появился на свет, пока американка находилась в коме. Опытные врачи назвали этот случай чудом.

Шериста очнулась только через несколько месяцев. Узнав о рождении сына, она расплакалась от счастья и пообещала, что встанет на ноги ради него. После сильнейшей травмы девушке пришлось заново научиться ходить. Она прожила еще три года, увидела первые шаги своего ребенка и услышала его первые слова. После смерти Шеристы ее семья заявила, что именно маленький Лейтон — а именно так она назвала сына — дал ей силы бороться.

Жительница мексиканского города Масатлан 70‐летняя Мария де ла Луз шокировала местных жителей признанием в том, что скоро станет матерью. Пожилая женщина находится на шестом месяце беременности. Теперь она может войти в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая роженица.