«Еще один рубец на сердце»: Сати Казанова рассказала о предательстве, намекнув на развод с мужем?

Певица написала в Instagram очень эмоциональный пост о предательстве, который спровоцировал появление слухов о ее разводе. Сати Казанова рассказала о предательстве и призналась, что ей сейчас очень тяжело: «Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из-под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности… В этом момент нет способности войти в шкуру того, кто предал: чем он руководствовался, что его вынудило на такой поступок… Собственная боль и ярость заглушают все остальное. Ещё один рубец на сердце… 💔А ведь рубцеватому сердцу трудно быть мягким и сострадательным… Наверное, этот тот самый момент, о котором говорится »…подставь другую щеку». Не буквально. Вопрос в том, чтоб простить и дальше жить — со все ещё открытым, мягким, любящим сердцем. Говорят, что тираны в нашей жизни — самые любящие нас люди, но им приходится нас учить такими жесткими методами. Чтобы внутри созрела какая-то новая сила». После такого пронзительного поста фолловеры певицы предположили, что она намекнула на предательство супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо . Подогрел слухи еще и тот факт, что ранее Сати часть делилась совместными снимками с мужем, а последние недели Стефано в ее Instagram нет. Напомним, Казанова и Тиоццо поженились в прошлом году спустя несколько месяцев после знакомства, устроив целых четыре свадьбы. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram