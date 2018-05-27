Сати Казанова поделилась своей болью

Сати Казанова написала большой пост в своем микроблоге, где она жалуется на предательство. Она пишет о своей боли и растерянности от поступка другого человека, но не называет его имени. Однако поклонники сразу решили, что причиной упадка настроения исполнительницы стал ее муж — итальянский фотограф Стефано Тиоццо

«Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности…» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — жалуется Сати. — «В этом момент нет способности войти в шкуру того, кто предал: чем он руководствовался, что его вынудило на такой поступок… Собственная боль и ярость заглушают все остальное».

Она пишет, что ей трудно простить, и любить дальше, называя близкого человека тираном. Фолловеры решили, что все эти слова о муже. Они заметили, что в «Инстаграме» Казановой уже давно нет совместных фото, поэтому решили, что влюбленные находятся в ссоре.