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Максим Матвеев отметил год воздержания
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Максим Матвеев отметил год воздержания 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев, ощутимо посвежевший и пришедший в прекрасную физическую форму, опубликовал в Интернете кадры со своей недавней фотосессии и поделиться значительными переменами в жизни. Одним из самых заметных достижений артиста стал полный отказ от употребления кофе. Как заявил Матвеев, вот уже год прошел с того момента как он последний раз употреблял тонизирующий напиток. Он обратил внимание, что отказавшись от утренней «подзарядки», он стал чувствовать себя комфортнее и энергичнее. «Уже год я не пью кофе по утрам и чувствую себя прекрасно. А что не пьете вы?», — игриво спросил своих подписчиков Максим.
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Большая часть из них честно ответили, что не мыслят свое утро без чашки бодрящего американо или эспрессо. Многие откровенно недоумевали: «А чем кофе не угодил». Многие комментаторы гордо заявляли о долгосрочном отказе от алкоголя и последовавшим оздоровлением организма. Некоторые обратили внимание на то, что причина тонуса и бодрости Максима может быть никак не связана с кофе, ведь существует множество факторов, влияющих на нас. «Это стереотип, что если вы откажетесь от кофе, ваше состояние улучшится… Кофе — это то же самое что и чай, и он никаким образом не влияет на ваше самочувствие», — заметил один из комментаторов.
Артист воздержался от реплик по этому поводу.
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