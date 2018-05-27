Ещё
В каком веке русские начали пить чай
Далее:
Читайте также:
Ещё

В каком веке русские начали пить чай 

Кириллица 46 минут назад
Фото: Кириллица
Исстари на Руси пили клюквенные да брусничные морсы, всевозможные квасы, а из горячих напитков — сбитень: медовый настой со зверобоем, корнем валерьяны, лавровым листом и другими специями. Как же азиатский чай завоевывал русскую душу?
Пришествие чая: лжесвидетельство номер один
Источники XVIII—XIX веков нередко приписывали «введение» чая на Руси все тому же Петру I. Но нет… Петр привез из Голландии самовар, и Петр привез привычку пить кофе. Но русские уже знали к тому времени о существовании чая и начали пить его задолго до воцарения — и не только пить, но и лечить им боли в желудке.
Пришествие чая: лжесвидетельсво номер два  В своей книге «Чай» историк кухни с говорящей фамилией Похлёбкин писал о том, что в России узнали о чае в 1567 году, после того как побывавшие в Китае казачьи атаманы Петров и Ялышев описали обычай его употребления в Азии и Юго-Восточной Сибири. Эта версия берет свое начало в трудах XIX века известного собирателя исторических документов Ивана Сахарова, который ссылается на древнюю рукопись. Однако современные историки в большинстве считают эту рукопись поддельной, а само «посольство Петрова и Ялышева» — вымышленным.
Чай на Руси
Первые достоверно зафиксированные контакты России с Китаем относятся к началу XVII века: экспедиции 1608 и 1615 годах были неудачны, и лишь в 1618 году отряд казака Ивана Петелина добрался до Китая. Как раз описание его путешествия легло в основу той самой старинной рукописи, рассказывающей о посольстве Петрова и Ялышева.
Китайцы передали Михаилу Фёдоровичу Романову несколько ящиков чая, который на царя не произвел впечатления. Спустя двадцать лет, в 1638 году, целых четыре пуда сухого чайного листа привез в Москву российский посол Василий Старков в качестве подарка монгольского Алтын-хана царю Михаилу Федоровичу. Но Михаил Федорович остался верен исконно русским напиткам, и к чаю остался равнодушным. Впрочем, сибиряки пили и уважали чай задолго до миссии Старкова. Привозили этот товар из Монголии и заваривали его они крепко.
Первые регулярные закупки
Не полюбив вкус чая, его оценили на Руси за целебные свойства: в 1665 году лекари посоветовали Алексею Михайловичу, «маявшемуся болями в животе», лечение чаем — государю полегчало, и государство стало регулярные закупать траву в Китае. Практически весь ввозимый из Китая чай поступал в Москву, где продавался наряду с прочими товарами и был, несмотря на дороговизну, достаточно широко доступен. К середине XVII века в Москве уже можно было купить до десяти сортов чая.
Самой слово «чай» на русском языке впервые встречается в медицинских текстах середины XVII века. Название, по всей видимости, заимствовано непосредственно из китайского языка, в котором (на кантонском диалекте) слова «ча» и «чаэ» обозначают, соответственно, «чай-напиток» и «чай-лист»).
Чай покоряет Россию
С этого момента чай, доставлявшийся в Россию посуху через Кяхту и Сибирь, стал основным товаром на Макарьевской (Нижегородской) ярмарке: с его перепродажи начинался очередной торговый сезон. Импорт чая удваивался каждые двадцать лет — и русские купцы стали открывать свои фабрики в Китае. Отечественная любовь к чаю поднимала целые индустрии: миллионы тульских самоваров, тысячи чайных сервизов из фарфора и фаянса, массовый чайный фарфор на любой вкус! К XIX веку цены на чай упали благодаря новым поставщикам — Индии и Цейлону и благодаря новым путям доставки — по железной дороге и по морю. Чай стал ежедневным массовым удовольствием для всех сословий.
Особенности русского чаепития
По статистике 1830—1840 годах, в тех районах, где росло потребление чая, падало потребление крепких спиртных напитков. А пили его в основном в городах, на территории Европейской России и Сибири. В то же время на Украине, в Среднем Поволжье, на Дону, равно как и в Белоруссии, чай был практически неизвестен. И если в Москве количество чайных магазинов превышало сотню, а количество чайных — три сотни, то в Петербурге до середины XIX века существовал всего один магазин на весь город.
В целом Россия всегда потребляла больше чёрного чая, чем зелёного, но до начала XIX века высококачественный зелёный чай составлял заметную долю в чайном импорте. В 1860-х — 1880-х гг. зеленый чай резко подскочил в цене и стал стоить в 6-10 раз дороже черного. На этом его поставки прекратились.
В Россию попадали также очень редкие китайские чаи, например, жёлтый китайский «императорский» чай, который китайцы продавали только русским и только за меха. В числе чёрных чаёв ввозились как ординарные сорта, так и дорогие «цветочные» (типсовые) чаи.
Дворяне пили высшие сорта китайского чая, дорогие и редкие, или же завезённый из Европы ароматизированный чай. Купечество предпочитало не столь дорогие, но дающие тёмный настой чаи; пили в большом количестве, но заваривали слабее, чем в дворянской среде. На чашках завода Ситегина в 60-е годы девятнадцатого века можно встретить надписи: «Кяхтенский чай и муромский калач — завтракает богач».
Обставили Англию
Во второй половине XIX века к районам, пьющим чай, присоединились такие сильные игроки как Одесса, Полтава, Харьков, Ростов, Оренбург, Самар, Уральск и Астрахань. Поэтому к началу XX века Россия стала лидером по абсолютному потреблению чая в мире (исключая Китай, по которому нет достоверных сведений о собственном потреблении чая в это время). Кстати в этом раунде мы оставили позади англичан. Да, и наша традиция пить чай разбавленным — «зов предков», в чьи времена чай был дорог и дефицитен.
Кириллица: последние новости
Какие будильники были на Руси Какие европейские династии действительно родственники русских Почему жизнь царских невест всегда была под угрозой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь82
Секс с точки зрения науки: 10 любопытных фактов1
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Откровенный образ Решетовой никто не оценил10
Как уродует пластическая хирургия8
Новости партнеров
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение