Боня: «Хочу, чтобы моя энергия была на высоких вибрациях

Звезда рассказала, что отказалась от заманчивого предложения федерального канала.

Звезды «Дома-2» только и мечтают о предложениях федеральных каналов, и только некоторые могут позволить себе отказаться. Виктория Боня рассказала, что решила отвергнуть предложение от «России 1», потому что поняла, что карьера на телевидении не для нее.

Свои секреты звезда раскрыла на мастер-классе, который провела специально для высшей школы «Останкино» — в ней Виктория училась, когда только приехала в Москву. Телеведущая, недавно вернувшаяся из Канн, поделилась секретами успеха.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

22 Май 2018 в 1:03 PDT «Глядя на успешных людей, я поняла, что они активны, занимаются творчеством и ведут трезвый образ жизни. Я пришла к пониманию, что теряю энергию, когда выпиваю алкоголь или не сплю ночами. Я хочу, чтобы моя энергия была на самых высоких вибрациях, поэтому уже второй год подряд отмечаю праздники без шампанского. Энергия — это то, что дано нам природой, и это особенно важно понимать женщине».

Кроме этого, звезда подчеркнула, что совсем не жалеет об участии в «Доме-2»:

«То, как устроен проект, безусловно, гениально. Это такая денежная машина, которая приносит доход участникам и продюсерам. Заметьте, шоу идет уже много лет. Я ушла примерно 12 лет назад, но до сих пор меня помнят и узнают. Ко мне иногда подходят молодые девушки и говорят: «Виктория, я выросла на ваших передачах». Если честно, это как «Моя бабушка выросла на ваших фильмах или песнях».

А если вы мечтаете сделать карьеру на телевидении, вот вам совет от звезды:

«Нужно не бояться быть индивидуальностью и уметь смеяться над собой»

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