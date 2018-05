Антонио Бандерас проводит выходной на яхте в Монако вместе со своей девушкой (фото)

Антонио Бандерос и его возлюбленная Николь Кемпел были замечены отдыхающими на большой яхте в Монако. Актер отправился на лазурный берег в преддверии гонок Формулы 1, которые уже сегодня пройдут в Монте-Карло.

Папарацци застали знаменитостей, когда они только приближались к своей яхте. Они выглядели довольными и даже немного позировали фотографам. Оба были одеты так, как будто возвращаются с пробежки — Антонио выбрал кислотно-желтые шорты, а Николь была в леггинсах и кроссовках.

Фотография: Legion-Media.ru Антонио Бандерас и Николь Кемпел

Позже Антонио был замечен загорающим на своей яхте. Актер отдыхал и наслаждался почти летним солнцем.

А теперь и он сам поделился своей фотографией с яхты, гдн он стоит в джинсовой куртке своего собственного бренда. «Эта куртка подойдет для многих мероприятий и была сделана не без чувства юмора. Всем хорошего воскресенья, увидимся на Формуле 1», — написал Антонио.

My jacket is designed for many uses, and with a good sense of humor? Have a great Sunday, see you at the F1. #antoniobanderasdesign #F1 #monaco #monacogp

A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on May 27, 2018 at 2:39am PDT