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Пожилой покупатель был слишком смущен, чтобы попросить о помощи, но он никогда не ожидал этого!
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Пожилой покупатель был слишком смущен, чтобы попросить о помощи, но он никогда не ожидал этого! 

Карельские вести 1 час назад
Exterior shot of a Kroger Signature taken Thursday, April 30, 2015 in Dallas. (G. J. McCarthy/The Dallas Morning News)
Только что я провела 2 часа с пожилым человеком в Крогере. Все началось, когда наши взгляды встретились… Когда я шла мимо него, он выглядел так, будто ему что-то понадобилось. Я вернулась и спросила его, чем я могу ему помочь. Слезы навернулись ему на глаза и он сказал: ‘У меня рак кишечника и со мной произошла неприятность, если я выйду отсюда, то все узнают…что мне делать?’
В его взгляде читалось, как ему неловко и у меня комок подступил к горлу. Персонал Крогера, в мгновения ока, принес нам салфетки, нижнее белье и осторожно повел его в уборную, где они дали ему новую одежду. Он плакал и извинялся. Он сказал, что ему надо спешить, т.к. его жена была дома одна. Когда мы прошли на кассу, то увидели, что все его покупки оплачены и запакованы. Он заплакал еще сильнее.
Он сказал, что воевал во Вьетнаме и в корейской войне и любил свою страну, но до сегодняшнего дня думал, что его страна забыла о нем. Мы оба плакали, и я поделилась с ним своими проблемами и страхами… он дал мне мудрый совет и напомнил, что человечество до сих пор заботится друг о друге. Сегодняшняя ситуация тому доказательство. Спасибо Элмеру, спасибо Крогеру и спасибо Богу за урок, который я получила сегодня.
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