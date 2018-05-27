6 мифов о йоге, в которые не нужно верить

Поклонники йоги — миллионы человек по всему миру, а само учение существует около пяти тысяч лет. Разумеется, за это время оно успело обрасти огромным множеством мифов — порой довольно несуразных. Что нужно для того, чтобы заниматься йогой? Одно лишь желание. Все прочее — отговорки, лень и выдумки тех, кто сам не прочь верить в мифы об этом направлении занятий для тела и духа. Ни возраст, ни физическая форма никак не могут быть препятствием к тому, чтобы заняться этой практикой. Рассказываем об основных мифах — и прощаемся с ними.

Нужно ли быть гибким для занятий йогой?

Это совершенно не так. Если вы до сих пор откладываете ваше первое занятие только потому, что находитесь во власти мифа о гибкости, у нас есть для вас хорошие новости. Идеальная растяжка никогда не была целью занятий йогой — просто потому, что она создана для других целей. Второй момент, который почему-то выпускается из виду, — на свете вообще исключительно мало людей, который родились с прекрасной растяжкой и она остается такой же замечательной без каких-то дополнительных усилий со стороны самого человека.

Скажем даже больше. Гибкость — скорее препятствие в практике. В занятиях очень важно чувствовать свои пределы и каждый раз заходить немного за них. Гибкому от природы человеку это недоступно. Да, ему будут хорошо даваться сложные позы — и они будут отлично выглядеть в его Инстаграме, — но внутренней работы, ради которой все, собственно, и затевается, там нет. Ни процесса расслабления, ни наполнения формы дыханием, ни особых сосредоточенности и концентрации внимания. В конце концов таким людям постоянно приходится усложнять себе задачу, выбирая самые трудные и замысловатые из асан, чтобы почувствовать хоть что-то, — а это всегда сопряжено с определенным риском для здоровья.

Негибкому человеку все дается труднее. Зато даже от самых простых поз и их смены он чувствует изменения в теле и сознании. Понимает, в какой момент и как именно уходят блоки и зажимы.

Предназначена ли йога только для женщин?

Практика йоги была изначально придумана индийским философом Патанджали — и довольно долго это учение было доступно по большей части только мужчинам. Картина начала хоть как-то постепенно меняться совсем недавно, после того, как одна из первых йогинь Индра Деви открыла свою студию в Голливуде. Это случилось в 1947 году — и с тех пор все больше женщин становятся горячими поклонницами этого вида спорта.

Женщины, как правило, более восприимчивы, лучше тянутся и быстрее проникаются внутренней формой позы, которая заключается в невидимой внутренней работе. Мужчины, в свою очередь, часто оказываются более дисциплинированными и упорными в изучении этого искусства. На начальном этапе и мужчины, и женщины стремятся к правильности выполнения асан — очень важно держать позу не меньше других участников или стремиться достичь таких же ровных ног, как у всех остальных.

При прочих равных условиях если в зал одновременно приходят мужчина и женщина, начиная с нуля, то после достижения определенного уровня женщина часто остается на нем на долгие годы, в то время как мужчина будет продолжать совершенствоваться. Да и верность практике мужчины сохраняют чаще, если всерьез увлекаются.

Нужна ли йога просто для растяжки?

Это очень распространенное ошибочное мнение новичков или просто далеких от понимания сути йоги людей. Со стороны действительно все может выглядеть так, словно это лишь набор упражнений, с помощью которых можно обрести или улучшить гибкость и растяжку. Но это в первую очередь духовная практика, и каждая из асан — звено в цепи глубокой философии.

Само слово «йога» означает единение тела, разума и дыхания с окружающим миром. Это сложная работа с вниманием — например, стараться концентрироваться на одном предмете гораздо сложнее, чем может показаться. Поэтому две первые ступени — яма и нияма — должны по-хорошему преподаваться и практиковаться раньше работы с телом в сложных асанах. Это — про гармонию и честность с самим собой и с миром.

Всегда стоит начинать с овладения дыхательными техниками, концентрацией внимания и простых поз. Самый несложный пример медитации — наблюдайте за своими мыслями и одновременно — за процессом дыхания. Вы почувствуете, как тело освобождается от блоков и зажимов, а ум — от череды назойливых мыслей, которые мешают вам слушать себя самого и других людей.

Все ли виды йоги похожи друг на друга?

Начнем с того, что видов этого древнего учения довольно много — от интенсивных и силовых, смешанных с другими видами фитнеса, до очень спокойных и расслабленных. Выбор всегда должен зависеть от целей и задач, которые конкретному человеку нужно решить с помощью практики йоги. Например, для относительно быстрого получения здорового, крепкого тела подойдет один из стилей хатха-йоги.

Йогатерапия — это отдельное направление, которое стоит рассматривать вне любых контекстов. Она помогает устранить те проблемы, которые обычно являются препятствием для занятий, при физических ограничениях или других аспектах развития конкретного человека. Чаще всего это индивидуальная работа с мастером один на один.

Кундалини — для тех, кто более всего интересуется энергетическим аспектом учения, а бхакти — для тех, кто, помимо телесной, духовной и энергетической составляющих, желает развивать еще и мистический аспект своей натуры.

Безопасна ли йога?

Почти любой вид физической активности предполагает риск получения травмы. Это означает, что йогу тоже нельзя признать полностью безопасной. Возможно ли избежать травмирования во время занятий? Разумеется. Для этого нужно заниматься под присмотром опытного наставника и всегда соблюдать технику упражнений: все асаны должны выполняться четко и правильно.

Новичок в данном случае — чаще всего человек с определенным набором проблем со здоровьем и душевным дисбалансом: именно эти причины осознанно или подсознательно приводят в йогу. Такие люди, как правило, много времени проводят сидя и очень мало двигаются, их нервная система работает на износ, физически они довольно ограничены.

Разумеется, поначалу для них будет довольно много ограничений, чтобы ни в коем случае не навредить. Практика каждый раз словно бы адаптируется под конкретного человека, чтобы потом, по мере роста телесной и духовной гибкости вместе с выносливостью, потихоньку усложняться.

Являются ли сложные асаны свидетельством высокого уровня в йоге?

Мы слишком много времени проводим в соцсетях: там действительно может показаться, что самые продвинутые последователи йоги — из числа тех, что стоят в причудливых позах, безмятежно улыбаясь в камеру. Ничего плохого, конечно, не может быть, если человек умеет принять сложную асану. Но настоящего мастера видно в первую очередь по тому, как он выполняет самые простые из поз. Насколько хорошо дышит, концентрируется и расслабляется.

Наконец, один из показателей действительно глубокого постижения смысла йоги — наслаждение, истинное и неподдельное. От самого факта занятий, от движения и статики, от возможности контролировать ход своих мыслей и полного их отсутствия в голове во время медитации. Именно к этому, пожалуй, стоит стремиться: йога — это один из самых удивительных способов наслаждаться жизнью.

Кроме того, излишнее восхищение вашими способностями — отличный способ взрастить свое эго до небес, тогда как йога призывает усмирять его всеми способами. Мастера этого древнего искусства, нашедшие свой путь между формой и содержанием, стараются соблюдать нравственные и этические законы и строго следовать им — и этому тоже следует хотя бы подражать.