История о потрясающе вежливом и приветливом кондукторе, которая сделала наш день

Еду сегодня утром на работу. Злая оттого, что маршрутка, которой я активно махала рукой, хладнокровно проехала мимо, захожу в вальяжно подъезжающий городской автобус. В салоне у дверей меня встречает улыбающаяся, в белой накрахмаленной блузке и строгой юбке, с идеальной прической и осанкой, кондуктор лет пятидесяти:

— Здравствуй, солнце! — я прифигела. — Желаю тебе отличного дня! Сдать эту сессию на все пятерки (ну что поделать — выгляжу я, как студентка), быть красивой, любимой и желанной! — и торжественно вручила билет.

Челюсть моя упала в пол. Я присела и стала наблюдать за ситуацией.

Трафик пассажиров был небольшой, и она КАЖДОГО встречала с улыбкой, здоровалась и, обилечивая, желала чего-нибудь приятного. И пожелания не были избитыми фразами — они были уникальны и подходили тому, для кого произносились:

— Здоровья Вам и внимания близких! (какой-то бабушке)

— Будьте сильным и богатым! (мужчине)

— Крепкой дружбы, любви и хороших оценок! (двум студентам)

С теми, кто выходил, она прощалась, поздравляла с наступающим праздником и желала приятных выходных.

Люди реагировали по-разному: те, кто в возрасте, улыбались и желали чего-нибудь в ответ, а молодежь смущалась и отворачивалась.

И я вот думаю: это какая-нибудь акция или человек настолько любит свою работу? Пожалуй, на обратном пути снова поеду в городском автобусе — проверю.

Но в любом случае, этот кондуктор сделала мой день!