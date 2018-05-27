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История о потрясающе вежливом и приветливом кондукторе, которая сделала наш день
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История о потрясающе вежливом и приветливом кондукторе, которая сделала наш день 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Еду сегодня утром на работу. Злая оттого, что маршрутка, которой я активно махала рукой, хладнокровно проехала мимо, захожу в вальяжно подъезжающий городской автобус. В салоне у дверей меня встречает улыбающаяся, в белой накрахмаленной блузке и строгой юбке, с идеальной прической и осанкой, кондуктор лет пятидесяти:
— Здравствуй, солнце! — я прифигела. — Желаю тебе отличного дня! Сдать эту сессию на все пятерки (ну что поделать — выгляжу я, как студентка), быть красивой, любимой и желанной! — и торжественно вручила билет.
Челюсть моя упала в пол. Я присела и стала наблюдать за ситуацией.
Трафик пассажиров был небольшой, и она КАЖДОГО встречала с улыбкой, здоровалась и, обилечивая, желала чего-нибудь приятного. И пожелания не были избитыми фразами — они были уникальны и подходили тому, для кого произносились:
— Здоровья Вам и внимания близких! (какой-то бабушке)
— Будьте сильным и богатым! (мужчине)
— Крепкой дружбы, любви и хороших оценок! (двум студентам)
С теми, кто выходил, она прощалась, поздравляла с наступающим праздником и желала приятных выходных.
Люди реагировали по-разному: те, кто в возрасте, улыбались и желали чего-нибудь в ответ, а молодежь смущалась и отворачивалась.
И я вот думаю: это какая-нибудь акция или человек настолько любит свою работу? Пожалуй, на обратном пути снова поеду в городском автобусе — проверю.
Но в любом случае, этот кондуктор сделала мой день!
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Женский форум
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