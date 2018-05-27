Ещё
«Филя в своем репертуаре»: наряд Киркорова снова не оценили
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Филя в своем репертуаре»: наряд Киркорова снова не оценили 

Eva.ru 54 минуты назад
Фото: Eva.ru
Филипп Киркоров является тем артистом, от которого всегда ожидают шоу не только на сцене, но и вне нее. Особенно ярко народный артист долгое время самовыражался в одежде, которая теперь все чаще вызывает в сети лишь нарекание пользователей.
Восьмая ежегодная торжественная церемония вручения музыкальной премии телеканала Ru.TV, прошедшая вчера в московском Crocus City Hall, собрала невероятно много отечественных звезд под одной крышей. Не мог проигнорировать мероприятие и король российской эстрады Филипп Киркоров, приехавший вместе со спутницей, известной как Dj Катя Гусева.
Перед репортерами 51-летний музыкант позировал в облегающих брюках из светло-голубого денима, украшенных множеством прорезей со стороны колен. Расшитые бисером и пайетками черные слипоны, должны были гармонировать с джинсовой курткой, надетой поверх длинной белоснежной рубахи-туники, но явно выбивались из общей цветовой гаммы. Множество массивных золотых украшений и темные очки в круглой оправе стали очевидным напоминанием, кто именно находится перед поклонниками.
Но несмотря на то что многие уже привыкли к эпатажным выходам Филиппа Бедросовича, его нынешнее появление вызвало преимущественно негативные отклики со стороны обычно лояльного интернет-сообщества. «Как новогодняя ёлка. А что без звезды на макушке?» «Вечно молодой, вечно смешной» «Гламурный колхоз! Зверев наряжал всех?» «Филя в своем репертуаре — все лучшее сразу» «Все молодится старичок» «У них пари что ли, у кого нелепей наряд?» «Фил что из шкафа выпало в том и пришел» «Спасибо премии Ru.TV, в очередной раз убедилась, что хуже наших звёзд никто не одевается», — писали в сети.
Отметим, что Филипп Киркоров все чаще провоцирует публику на негатив в свой адрес. Недавно артист продемонстрировал в персональном Инстаграм-аккаунте новые предметы гардероба с изображением ликов святых. Сверкающие дорогой вышивкой вещи настолько разозлили поклонников исполнителя, что многие не постеснялись в выражениях, оставляя красочные комментарии в социальной сети.
Eva.ru: последние новости
«Соревнуетесь в роскоши?»: Лисова и Ермолаева синхронно похвастались автомобилями «Было совсем не страшно»: Кристина Орбакайте рассказала о занятиях йогой в гамаках «А вы не беременны?»: сентиментальность Саши Артемовой насторожила фанатов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад9
Девушка лицом нарисовала картину во время секса19
Красавица Чиповская превратилась в старуху4
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь83
Как уродует пластическая хирургия9
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение