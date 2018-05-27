«Филя в своем репертуаре»: наряд Киркорова снова не оценили

Филипп Киркоров является тем артистом, от которого всегда ожидают шоу не только на сцене, но и вне нее. Особенно ярко народный артист долгое время самовыражался в одежде, которая теперь все чаще вызывает в сети лишь нарекание пользователей.

Восьмая ежегодная торжественная церемония вручения музыкальной премии телеканала Ru.TV, прошедшая вчера в московском Crocus City Hall, собрала невероятно много отечественных звезд под одной крышей. Не мог проигнорировать мероприятие и король российской эстрады Филипп Киркоров, приехавший вместе со спутницей, известной как Dj Катя Гусева.

Перед репортерами 51-летний музыкант позировал в облегающих брюках из светло-голубого денима, украшенных множеством прорезей со стороны колен. Расшитые бисером и пайетками черные слипоны, должны были гармонировать с джинсовой курткой, надетой поверх длинной белоснежной рубахи-туники, но явно выбивались из общей цветовой гаммы. Множество массивных золотых украшений и темные очки в круглой оправе стали очевидным напоминанием, кто именно находится перед поклонниками.

Но несмотря на то что многие уже привыкли к эпатажным выходам Филиппа Бедросовича, его нынешнее появление вызвало преимущественно негативные отклики со стороны обычно лояльного интернет-сообщества. «Как новогодняя ёлка. А что без звезды на макушке?» «Вечно молодой, вечно смешной» «Гламурный колхоз! Зверев наряжал всех?» «Филя в своем репертуаре — все лучшее сразу» «Все молодится старичок» «У них пари что ли, у кого нелепей наряд?» «Фил что из шкафа выпало в том и пришел» «Спасибо премии Ru.TV, в очередной раз убедилась, что хуже наших звёзд никто не одевается», — писали в сети.

Отметим, что Филипп Киркоров все чаще провоцирует публику на негатив в свой адрес. Недавно артист продемонстрировал в персональном Инстаграм-аккаунте новые предметы гардероба с изображением ликов святых. Сверкающие дорогой вышивкой вещи настолько разозлили поклонников исполнителя, что многие не постеснялись в выражениях, оставляя красочные комментарии в социальной сети.