Маленьких перевязок впервые показали в Новосибирском зоопарке

Семью перевязок — редкий вид куньих — перевели в уличный вольер Новосибирского зоопарка. Так посетители впервые увидели четырех звериных детенышей, сообщили в пресс‐службе зоопарка.

До этого момента потомство перевязок людям показать не могли: они рождаются совсем крошечными — не больше шести граммов.

«Никаких стрессов, лишних звуков, и тогда самка успешно выкармливает потомство. Сейчас четыре малыша подросли, они уже едят взрослую еду, интересуются окружающим миром, и поэтому мы перевели их в вольер, доступный для наблюдений», — подчеркивают специалисты.

На протяжении последних 36 лет зоопарк Новосибирска — единственное место в мире, где перевязки систематически размножаются. Эксперты говорят, что первые прогулки на свежем воздухе этих малышей дает надежду на сохранение вида.

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