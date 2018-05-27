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Маленьких перевязок впервые показали в Новосибирском зоопарке
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Маленьких перевязок впервые показали в Новосибирском зоопарке 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Семью перевязок — редкий вид куньих — перевели в уличный вольер Новосибирского зоопарка. Так посетители впервые увидели четырех звериных детенышей, сообщили в пресс‐службе зоопарка.
До этого момента потомство перевязок людям показать не могли: они рождаются совсем крошечными — не больше шести граммов.
«Никаких стрессов, лишних звуков, и тогда самка успешно выкармливает потомство. Сейчас четыре малыша подросли, они уже едят взрослую еду, интересуются окружающим миром, и поэтому мы перевели их в вольер, доступный для наблюдений», — подчеркивают специалисты.
На протяжении последних 36 лет зоопарк Новосибирска — единственное место в мире, где перевязки систематически размножаются. Эксперты говорят, что первые прогулки на свежем воздухе этих малышей дает надежду на сохранение вида.
В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» на открытый воздух выпустили пингвинов. Там птицы бегали, плавали и ныряли в новом чистом бассейне.
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